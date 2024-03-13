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سداسي مهدد بالرحيل عن ريال مدريد

3/13/2024 9:07:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفاد تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، بأن هناك 6 لاعبين مهددين بالرحيل عن صفوف ريال مدريد، في الميركاتو الصيفي المقبل.
وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن هناك 4 لاعبين تنتهي عقود في سانتياجو برنابيو، بحلول صيف 2024، هم لوكا مودريتش وتوني كروس وناتشو فرنانديز ولوكاس فاسكيز، بينما يلعب الثنائي خوسيلو ماتو وكيبا أريزابالاجا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.
وأشارت الصحيفة، إلى موقف كل لاعب على حدة، خاصة في ظل الشائعات التي ربطتهم جميعًا بالرحيل.
لوكا مودريتش
الكرواتي البالغ من العمر 38 عامًا لا يفكر في الاعتزال، وكل شيء يشير إلى أنه سيكون على استعداد للبقاء لعام آخر، لكن يبدو أن ريال مدريد لا ينوي التجديد له.
ويحظى أسطورة الميرنجي باهتمام الأندية الكبرى في السعودية.
توني كروس
يعد الألماني البالغ من العمر 34 عامًا لاعبًا أساسيًا في ريال مدريد تحت قيادة كارلو أنشيلوتي.
ويريد ريال أن الإبقاء على اللاعب لموسم آخر، لكن تصرفات كروس نفسه تتسم بالغموض، لدرجة أنه يمكن أن يتخذ قرارًا بالاعتزال.
وعلى الرغم من أنه يبدو أنه لن يفعل ذلك، لكن كروس يمكن أن يفعل أي شيء.
ناتشو فرنانديز
كان اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا قريبًا بالفعل من مغادرة ريال مدريد في الموسم الماضي، لكن انتهى به الأمر بالتجديد، والآن يتكرر نفس الموقف وسيتقبل ريال مدريد قراره سواء أراد البقاء أو الرحيل.
لوكاس فاسكيز
سيبلغ 33 عامًا في يوليو/ تموز المقبل، وكان قريبًا بالفعل من مغادرة ريال مدريد في عام 2021، في آخر تجديد له.
وسيكون الريال سعيدًا باستمراريته، ويبدو أن اللاعب ملتزم أيضًا بالبقاء في ريال مدريد.
خوسيلو
سيبلغ 34 عامًا في 27 مارس/ آذار المقبل، يلعب على سبيل الإعارة من إسبانيول حتى 30 يونيو/ حزيران، ويجب على ريال مدريد دفع 1.5 مليون يورو للاحتفاظ به، ويبدو أن النادي لديه نية دفع المبلغ لاستمرار المهاجم.
كيبا أريزابالاجا
وصل حارس المرمى البالغ من العمر 29 عامًا على سبيل الإعارة من تشيلسي بعد إصابة تيبو كورتوا، لكنه جلس بديلًا للحارس أندري لونين.
وكل شيء يشير إلى أن كيبا سيعود إلى تشيلسي في الصيف، لأن الريال ليس على استعداد لدفع 20 مليون يورو للإبقاء عليه.

ملاعب

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