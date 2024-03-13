أمبري: علمنا بواقعة إطلاق صواريخ في خليج عدن

أمبري: علمنا بواقعة إطلاق صواريخ في خليج عدن
التاريخ
3/13/2024 9:07:04 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت شركة أمبري البريطانية لأمن التجارة البحرية إنها علمت بواقعة تتعلق بإطلاق صواريخ في خليج عدن.
وحثت الشركة السفن الموجودة في محيط سقطرى على تقليل جميع تحركات طواقمها.
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