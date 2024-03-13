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أمبري: علمنا بواقعة إطلاق صواريخ في خليج عدن

3/13/2024 9:07:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت شركة أمبري البريطانية لأمن التجارة البحرية إنها علمت بواقعة تتعلق بإطلاق صواريخ في خليج عدن.


وحثت الشركة السفن الموجودة في محيط سقطرى على تقليل جميع تحركات طواقمها.


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