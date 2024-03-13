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الحلويات الرمضانية مضرة في السحور- 5 بدائل صحية لها

3/13/2024 9:07:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يحظر تناول الحلويات الرمضانية في وجبة السحور، لأنها تؤدي إلى زيادة الوزن والإصابة بالاضطرابات الهضمية، نظرًا لمحتواها العالي من الدهون والسكريات وارتفاع سعراتها الحرارية.


حلويات صحية لوجبة السحور

1- الفواكه المجففة
تعتبر الفواكه المجففة بديلًا صحيًا للحلويات الرمضانية، لاحتوائها على سكريات طبيعية وغناها بالفيتامينات والمعادن والألياف، ويجب مراعاة تناولها باعتدال، لأن الإفراط فيها يزيد الوزن.


2- الفواكه الطازجة
يُنصح بتناول الفواكه الطازجة في السحور بدلًا من حلويات رمضان، لأن سكرياتها صحية، كما تقلل الشعور بالعطش أثناء الصيام لغناها بالماء، فضلًا عن احتوائها على عناصر غذائية ضرورية للجسم، مثل الألياف والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.
ولتعزيز القيمة الغذائية للفواكه الطازجة، يوصي خبراء التغذية بتناولها مع الزبادي.


3- كرات جوز الهند
من الحلويات الصحية، تتكون من زبدة جوز الهند والشوفان وبذور الكتان والفواكه المجففة، تتميز باحتوائها على نسبة عالية من الألياف والبروتين والدهون الصحية، بالإضافة إلى انخفاض سعراتها الحرارية.


4- الشوكولاتة الداكنة
عند الانتظام في تناول الشوكولاتة الداكنة، يقل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ويرجع السبب إلى احتوائها على مستويات مرتفعة من الكاكاو، الذي يتميز بخصائصه المضادة الأكسدة.


5- المكسرات بالفواكه
تناول المكسرات مع الفواكه الطازجة أو المجففة والشوكولاتة الداكنة يوفر للجسم جرعة جيدة من الألياف والبروتين والسكريات الصحية ومضادات الأكسدة.

الكونسلتو

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