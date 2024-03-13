صحيفة تؤكد استعداد البنتاغون لتزويد أوكرانيا بصواريخ ATACMS بعيدة المدى

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، إن البنتاغون مستعد لإرسال صواريخ باليستية تكتيكية طويلة المدى من طراز ATACMS إلى أوكرانيا.
وأشار بعض هؤلاء المسؤولين إلى أن الجانب الأوكراني طلب مرات كثيرة من الولايات المتحدة تزويده بصواريخ ATACMS بمدى يصل إلى حوالي 290 كيلومترا لقصف شبه جزيرة القرم.
لكن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن رفضت هذه الفكرة، وأصرت على أن الجيش الأمريكي نفسه بحاجة إليها. وذكرت مصادر مطلعة للصحيفة أن البنتاغون مستعد لتقديم مثل هذه الصواريخ، لأن الجيش الأمريكي يمكنه استخدام صواريخ جديدة عالية الدقة- Precision Strike Missile.
ووفقا للمسؤولين الذين تحدثت الصحيفة معهم، لا يزال غير معروف حتى الآن، هل سيوافق الرئيس الأمريكي على توريد الصواريخ الأطول مدى لأوكرانيا.
RT
MENAFN13032024000208011052ID1107972288
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.