لافروف: روسيا تعمل على تشكيل هيكل أمني جديد في أوراسيا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إنه من الضروري إنشاء نظام أمني جديد في أوراسيا على خلفية تدهور المؤسسات الأوروبية الأطلسية.



جاء ذلك وفقا لتصريحات لافروف في اجتماع لمجلس أمناء مؤسسة "ا. ا.

غورتشاكوف"، حيث تابع: "إن روسيا تركز على مهمة تشكيل هيكل جديد للأمن المتساوي وغير القابل للتجزئة في أوراسيا، والذي تم تصميمه لاستكمال وتعزيز عملية تشكيل منظمة تجسد الشراكة الأوراسية الكبيرة، وذلك في سياق التدهور الكامل لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا كرمز أوروبي أطلسي على المستوى الإقليمي".

وأشار لافروف إلى أن تطوير هذه الشراكة يجري بفضل الجهود المشتركة التي يبذلها الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ومنظمة شنغهاي للتعاون، ورابطة أمم جنوب شرق آسيا، ورابطة الدول المستقلة.



وتابع لافروف أن تعزيز هذه العملية سيخلق أساسا اقتصاديا متينا لتعزيز قضية الأمن في القارة الأوراسية الشاسعة، مشيرا إلى أن العمل الفعلي قد بدأ أكتوبر الماضي لوضع أسس هذا النظام.



وقال: "لقد شاركت روسيا في المؤتمر الدولي الذي نظمته رئاسة بيلاروس في العاصمة مينسك لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، والذي كان مخصصا لعمليات التشكيل وآفاق إنشاء نظام أمني أوراسي. ويستمر العمل في مواقع مختلفة".



وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد شدد على الحاجة إلى إنشاء إطار جديد للأمن الأوراسي في خطابه الرئاسي أمام الجمعية الفيدرالية الروسية نهاية فبراير الماضي. وأكد الرئيس على أن روسيا مستعدة لإجراء حوار موضوعي مع كافة الدول والجمعيات المعنية.

RT