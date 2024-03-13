عجز الموازنة الأمريكية يتفاقم إلى 828 مليار دولار في 5 أشهر

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - فاقمت تكاليف الفائدة عجز الموازنة الأمريكية على نطاق أوسع في شباط الماضي، ما دفع الفجوة الإجمالية للحكومة الفيدرالية إلى 828 مليار دولار للأشهر الخمسة الأولى من السنة المالية.
ومقارنة بالعام الماضي، زاد العجز منذ بداية العام حتى نهاية شباط 18 % بعد تعديلات فروق التقويم، وفقا لبيانات وزارة الخزانة.
وبلغ العجز في شهر شباط وحده 296 مليار دولار، وبلغ إجمالي مصروفات الفائدة 433 مليار دولار في السنة المالية حتى الآن، بزيادة معدلة قدرها 41 % عن العام الماضي.
وارتفع الإنفاق على الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية 9 %، كما زاد الإنفاق على البرامج العسكرية الدفاعية 12 % منذ بداية السنة المالية.
ارتفعت تكاليف الاقتراض بعد أن بدأ الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة قبل عامين لمكافحة التضخم.
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