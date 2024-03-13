عجز الموازنة الأمريكية يتفاقم إلى 828 مليار دولار في 5 أشهر

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - فاقمت تكاليف الفائدة عجز الموازنة الأمريكية على نطاق أوسع في شباط الماضي، ما دفع الفجوة الإجمالية للحكومة الفيدرالية إلى 828 مليار دولار للأشهر الخمسة الأولى من السنة المالية.



ومقارنة بالعام الماضي، زاد العجز منذ بداية العام حتى نهاية شباط 18 % بعد تعديلات فروق التقويم، وفقا لبيانات وزارة الخزانة.

وبلغ العجز في شهر شباط وحده 296 مليار دولار، وبلغ إجمالي مصروفات الفائدة 433 مليار دولار في السنة المالية حتى الآن، بزيادة معدلة قدرها 41 % عن العام الماضي.

وارتفع الإنفاق على الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية 9 %، كما زاد الإنفاق على البرامج العسكرية الدفاعية 12 % منذ بداية السنة المالية.



ارتفعت تكاليف الاقتراض بعد أن بدأ الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة قبل عامين لمكافحة التضخم.