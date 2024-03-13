الأرصاد طقس دافئ نهارا ومائل للبرودة ليلا والعظمى 26

(MENAFN
- Al-Anbaa) توقعت إدارة الأراصا الجوية أن يسود طقس دافئ لنهار اليوم الأربعاء،
والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 28 كم/ساعة.
أما ليلا سيكون الطقس مائلا للبرودة وتتكاثر
السحب تدريجيا والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم/ساعة .
ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 26 درجة مئوية أما الصغرى فتصل إلى 9 درجات مئوية.
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