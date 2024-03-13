الأرصاد طقس دافئ نهارا ومائل للبرودة ليلا والعظمى 26

MENAFN - Al-Anbaa) توقعت إدارة الأراصا الجوية أن يسود طقس دافئ لنهار اليوم الأربعاء،والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 28 كم/ساعة.

أما ليلا سيكون الطقس مائلا للبرودة وتتكاثر

السحب تدريجيا والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم/ساعة .

ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 26 درجة مئوية أما الصغرى فتصل إلى 9 درجات مئوية.