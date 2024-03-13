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الديوان الأميري يشكر المواطنين والمقيمين على تهنئة صاحب السمو وآل صباح بحلول رمضان المبارك

3/13/2024 8:19:00 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) تقدم الديوان الأميري بخالص الشكر والتقدير إلى المواطنين والمقيمين الذين قدموا التهنئة إلى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، وأسرة آل صباح الكرام وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وأعرب الديوان الأميري عن تهنئته بهذه المناسبة الفضيلة أعادها الله تعالى على وطننا العزيز والمواطنين والمقيمين الكرام بالخير واليمن والبركات وأدام علينا نعمة التواصل والتواد والإخاء.

حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه وأدام على الجميع نعمة الأمن والأمان في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه وكل عام والجميع بخير.


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