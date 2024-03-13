الديوان الأميري يشكر المواطنين والمقيمين على تهنئة صاحب السمو وآل صباح بحلول رمضان المبارك

(MENAFN
- Al-Anbaa) تقدم الديوان الأميري بخالص الشكر والتقدير إلى المواطنين والمقيمين الذين قدموا التهنئة إلى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، وأسرة آل صباح الكرام وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
وأعرب الديوان الأميري عن تهنئته بهذه المناسبة الفضيلة أعادها الله تعالى على وطننا العزيز والمواطنين والمقيمين الكرام بالخير واليمن والبركات وأدام علينا نعمة التواصل والتواد والإخاء.
حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه وأدام على الجميع نعمة الأمن والأمان في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه وكل عام والجميع بخير.
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