Wednesday, 13 March 2024 03:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


255 مرشحا لانتخابات أمة 2024 من بينهم 14 سيدة وتنازل 3 مرشحين

3/13/2024 8:19:00 AM
(MENAFN- Al-Anbaa)
  • 37 مرشحاً تقدموا اليوم مع غلق باب التسجيل للانتخابات


سلطان العبدان - فرحان الشمري

أغلق باب التسجيل لانتخابات مجلس الأمة 2024 اليوم على 255 مرشحا من بينهم 14 سيدة، سيخوضون الانتخابات المقرر إجراؤها 4 أبريل المقبل للفصل التشريعي الـ 18، حيث تقدم اليوم وهو اليوم الأخير للتسجيل 37 مرشحا ومرشحة إلى إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية بطلبات الترشح، وبلغ إجمالي المرشحين الذكور 241، و14 مرشحة، وقام 3 مرشحين بالتنازل عن السباق الانتخابي.

وتقدم في اليوم العاشر
9 مرشحين في الدائرة الأولى من بينهم سيدة، وتقدم 7 مرشحين في الدائرة الثانية من بينهم سيدتان، فيما تقدم 5 في الدائرة الثالثة من بينهم سيدتان، فيما تقدم 10 مرشحين في الدائرة الرابعة من بينهم سيدة واحدة، وتقدم 6 مرشحين في الدائرة الخامسة من بينهم سيدة واحدة.

وكانت إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية افتتحت في الساعة السابعة والنصف من صباح يوم الاثنين الموافق 4 مارس باب الترشح لانتخابات أعضاء مجلس الأمة في الفصل التشريعي الـ 18 (أمة 2024).

MENAFN13032024000130011022ID1107972093

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث