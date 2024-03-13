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سويسرا: العثور على خمس جثث لمتزلّجين ومتزلّجات

3/13/2024 8:12:27 AM
(MENAFN- Swissinfo) تم العثور على جثث خمس.ة من المتزلجين.ات السّت.ة المفقودين.ات بالقرب من جبل تيت بلانش في كانتون فاليه بجنوب سويسرا. وأعلنت شرطة كانتون فاليه أن السلطات المحليّة لا تزال تبحث عن الشخص السادس." />
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حياة سويسرية سويسرا: العثور على خمس جثث لمتزلّجين ومتزلّجات
منظر من مقصورة كول بيرتول (Col Bertol) يوم الخميس 26 أبريل 2012. KEYSTONE/© KEYSTONE / OLIVIER MAIRE

أعلنت شرطة كانتون فاليه بجنوب سويسرا في بيان لها يوم الإثنين، العثورَ على جثث خمس.ة متزلّجين.ات بالقرب من جبل تيت بلانش، فيما لا يزال البحث جاريًا عن شخص سادس مفقود.

تم نشر هذا المحتوى على 11 مارس 2024 - 11:33 2دقائق Keystone-SDA/ث.س
  • English en Five of six missing skiers found dead in southern Switzerland الأصلي طالع المزيدFive of six missing skiers found dead in southern Switzerland

وذكرت الشرطة أنه على إثر التبلّغ بفقدان ستّة متزلّجين.ات، تمّ في حوالي الساعة 7.30 مساء من يوم الأحد، إرسال ثلاثة من عناصر الإنقاذ وأحد عناصر الشرطة إلى كوخ تيت بلانش الجبلي. وفي حوالي الساعة 9.20 مساءً، وصل الفريق إلى المنطقة، أين عثر بسرعة على خمس.ة من المتزلجين.ات الست.ة المفقودين.ات” دون أي علامات على الحياة”.

وكانت شرطة الكانتون قد صرّحت يوم الأحد 10 مارس أن المجموعة انطلقت في رحلة تزلّج على الطريق زيرمات -أرولا، بينما تقع منطقة تيت بلانش (Tête Blanche) في منتصف الطريق بين المنتجعين. وقالت الشرطة إن المجموعة تتألف من خمسة أشخاص من كانتون فاليه وشخص واحد من كانتون فريبورغ، وتتراوح أعمارهم.نّ جميعاً بين 21 و58 عاماً.

الطقس أعاق عمليات البحث

كما قالت شرطة كانتون فاليه إنّه تمّ إعلام الفرق على جانبيّ الطّريق، واستخدام تقنيات مختلفة لتحديد مكان المتزلجين.ات، وأنّ أحد أعضاء المجموعة تمكّن من الاتّصال بفرق الإنقاذ على الساعة 5:15 مساء يوم السبت، ممّا سمح للفريق بتحديد مكانهم.نّ في منطقة تيت بلانش.

لكنّ العاصفة على الجانب الجنوبي من جبال الألب ومخاطر الانهيارات الثلجيّة منعت الطائرات المروحيّة وفرق الإنقاذ من الاقتراب من المنطقة يوم السبت، حسبما أفادت تقارير في اليوم الموالي.

وفي يوم الأحد، تمّ نشر وحدات خاصّة من شرطة الكانتون، بما في ذلك أعضاء المجموعة الجبلية والفريق الفنيّ وفريق الاتصالات، إلى جانب فرق الإنقاذ التابعة لمنظمة إنقاذ كانتون فاليه (KWRO) والجيش.

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