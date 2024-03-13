(MENAFN
- Swissinfo) تم العثور على جثث خمس.ة من المتزلجين.ات السّت.ة المفقودين.ات بالقرب من جبل تيت بلانش في كانتون فاليه بجنوب سويسرا. وأعلنت شرطة كانتون فاليه أن السلطات المحليّة لا تزال تبحث عن الشخص السادس." />
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حياة سويسرية سويسرا: العثور على خمس جثث لمتزلّجين ومتزلّجات منظر من مقصورة كول بيرتول (Col Bertol) يوم الخميس 26 أبريل 2012. KEYSTONE/© KEYSTONE / OLIVIER MAIRE
أعلنت شرطة كانتون فاليه بجنوب سويسرا في بيان لها يوم الإثنين، العثورَ على جثث خمس.ة متزلّجين.ات بالقرب من جبل تيت بلانش، فيما لا يزال البحث جاريًا عن شخص سادس مفقود.
تم نشر هذا المحتوى على 11 مارس 2024 - 11:33 2دقائق Keystone-SDA/ث.س
English en Five of six missing skiers found dead in southern Switzerland الأصلي طالع المزيدFive of six missing skiers found dead in southern Switzerland
وذكرت الشرطة أنه على إثر التبلّغ بفقدان ستّة متزلّجين.ات، تمّ في حوالي الساعة 7.30 مساء من يوم الأحد، إرسال ثلاثة من عناصر الإنقاذ وأحد عناصر الشرطة إلى كوخ تيت بلانش الجبلي. وفي حوالي الساعة 9.20 مساءً، وصل الفريق إلى المنطقة، أين عثر بسرعة على خمس.ة من المتزلجين.ات الست.ة المفقودين.ات” دون أي علامات على الحياة”.
وكانت شرطة الكانتون قد صرّحت يوم الأحد 10 مارس أن المجموعة انطلقت في رحلة تزلّج على الطريق زيرمات -أرولا، بينما تقع منطقة تيت بلانش (Tête Blanche) في منتصف الطريق بين المنتجعين. وقالت الشرطة إن المجموعة تتألف من خمسة أشخاص من كانتون فاليه وشخص واحد من كانتون فريبورغ، وتتراوح أعمارهم.نّ جميعاً بين 21 و58 عاماً.
الطقس أعاق عمليات البحث
كما قالت شرطة كانتون فاليه إنّه تمّ إعلام الفرق على جانبيّ الطّريق، واستخدام تقنيات مختلفة لتحديد مكان المتزلجين.ات، وأنّ أحد أعضاء المجموعة تمكّن من الاتّصال بفرق الإنقاذ على الساعة 5:15 مساء يوم السبت، ممّا سمح للفريق بتحديد مكانهم.نّ في منطقة تيت بلانش.
لكنّ العاصفة على الجانب الجنوبي من جبال الألب ومخاطر الانهيارات الثلجيّة منعت الطائرات المروحيّة وفرق الإنقاذ من الاقتراب من المنطقة يوم السبت، حسبما أفادت تقارير في اليوم الموالي.
وفي يوم الأحد، تمّ نشر وحدات خاصّة من شرطة الكانتون، بما في ذلك أعضاء المجموعة الجبلية والفريق الفنيّ وفريق الاتصالات، إلى جانب فرق الإنقاذ التابعة لمنظمة إنقاذ كانتون فاليه (KWRO) والجيش.
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