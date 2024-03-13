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الرئيس الأمريكي جو بايدن (على اليسار) يلقي كلمة أثناء استضافته لقمة الديمقراطية عن بعد بحضور وزير الخارجية أنتوني بلينكن. Getty Images/2023 Getty Images

MENAFN - Swissinfo) ارتبطت القمة العالمية للديمقراطية بدور الرئيس الأمريكي جو بايدن في السياسة الخارجية، ولكن هذا المشروع الطموح يواجه الآن تحديات كبيرة. في المقابل فإن سويسرا قد يكون أمامها فرصة لتعزيز دورها في هذا المجال." />مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات تسجيل الدخول يبحثديمقراطية هل تنجح سويسرا في إنقاذ الجهود العالمية لحماية الديمقراطية من الانهيار؟

ارتبطت القمة العالمية للديمقراطية بالمكانة التي يحظى بها الرئيس الأمريكي جو بايدن في السياسة الخارجية. إلا أن هذا المشروع الطموح يتعرّض الآن للانهيار. وهو ما يشكّل فرصة سانحة للسياسة الخارجية الديمقراطية الجديدة التي تنتهجها سويسرا. فيما يلي تحليل لهذا الوضع.

تم نشر هذا المحتوى على 11 مارس 2024 - 09:00 13دقائق

برونو هو منسّق "مجموعة الديمقراطية" ضمن SWI swissinfo ويعمل مُراسلا معنيا بشؤون الديمقراطية في العالم. عمل لأكثر من ثلاثين عاما في هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية كمراسل في الخارج لقناة الإذاعة والتلفزيون العمومية السويسرية الناطقة بالألمانية SRF .

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لقد كانت كل الدلائل في ديسمبر من عام 2021 تشير إلى انطلاقة جديدة. وفي ممرات وقاعات البيت الأبيض كانت السيدة الأولى قد أضاءت بالفعل المصابيح الصغيرة في أشجار عيد الميلاد المزيّنة. هذا بينما اتّخذ زوجها، الرئيس الأمريكي جو بايدن، موقعه المريح أمام شاشة عرض عملاقة في إحدى قاعات الاجتماعات، بالجناح الغربي من البيت الأبيض.

“مرحباً في أول قمة عالمية للديمقراطية”، هكذا رحّب بايدن بأكثر من مئة من نظرائه ونظيراته من جميع أنحاء العالم، حيث حالت جائحة وباء كورونا، دون سفرهم.ن إلى واشنطن لحضور القمة بصورة شخصية.

فبعد عام من انتخابه وبعد الهجوم على مبنى الكونغرس الأمريكي الذي أشعل سلفُ بايدن فتيلَه، والذي باء في النهاية بالفشل، كان الرئيس الأمريكي يشعّ ثقة:“بالنظر إلى التحديات المستمرة والمقلقة التي تواجهها الديمقراطية وحقوق الإنسان بصفة عامة على مستوى العالم بأسره، فإن الديمقراطية تحتاج إلى ريادة”، على حدّ وصف بايدن، معلناً القمة كنقطة انطلاق لهذا الكفاح من أجل عالم يتمتع بمزيد من الحرية.

تقرير سويس إنفو حول مشاركة سويسرا في القمة العالمية الأولى للديمقراطية عام 2021:

المزيد المزيد لدى سويسرا الكثير مما تقدمه لجو بايدن وللعالم الديمقراطي

تم نشر هذا المحتوى على 08 ديسمبر 2021 حل النزاعات وتقاسم السلطة- هذا ما يمكن لسويسرا أن تقدمه لجو بايدن وللعالم.

طالع المزيدلدى سويسرا الكثير مما تقدمه لجو بايدن وللعالم الديمقراطي

واليوم، وبعد مرور عامين ونصف فقط على القمة الأولى، لم يعد هناك الكثير مما يمكن لمسه من تلك الثقة التي واكبت انطلاق القمة. ولا ينحصر السبب فقط في الاتجاهات الشمولية الآخذة في الازدياد في الكثير من أرجاء العالم.

فقد أصيب الانخراط الذي أبدته الولايات المتحدة في البداية، أيضاً بشلل واضح. وأبرز مثال على ذلك انتقال القمة الثالثة المقبلة إلى سول، عاصمة كوريا الجنوبية ـ حيث لا حضور يُذكر لأمريكا.

ولكن كيف وصل الحال إلى هذه الدرجة؟

“الديمقراطية أولاً”... منهج يهدّد الوحدة الوطنية

منذ البداية، لاحت فوق مبادرة بايدن غيوم سوداء: حيث لم يدعُ البيت الأبيض فقط ديمقراطيات راسخة ومستقرة مثل سويسرا، وأوروغواي، وكندا، أو جنوب أفريقيا إلى المشاركة في هذا التعاون العالمي، بل دعا كذلك أنظمة شمولية مقبولة أمريكياً، مثل بنغلاديش وباكستان والكونغو.

محتويات خارجية

ووفقاً لستيفن ويرتهايم، أحد كبار الباحثين في معهد كارنيغي بواشنطن، فإن جو بايدن ارتكب فضلاً عن ذلك نفس الخطأ الذي وقع فيه الرئيس الأسبق جورج دابليو بوش،“إذ ربط مفاهيمه الأخلاقية بآليات عسكرية، وأعتقد أنه يوحّد هذا البلد الذي يسوده الاستقطاب، بدفاعه عن ديمقراطيات بعيدة للغاية”. وكانت النتيجة بحسب فيرتهايم هي العكس، حيث” أدّى مبدأ“الديمقراطية أولاً” إلى مزيد من انقسام الولايات المتحدة الأمريكية”.

ففئة قليلة من الشعب الأمريكي فقط هي من ترى أن“دعم الديمقراطية في الخارج” أمر هام وصائب، كما تبيّن دراسة أجراها“مركز بيو لأبحاث الرأي”، ذائع الصيت. حيث وصف 75% من المواطنين والمواطنات المستطلعة آراؤهم.ن“حماية الوظائف الأمريكية” كأهم أولوية في السياسة الخارجية، بينما اختار 20%“دعم الديمقراطية في الخارج”.

انعقد منتدى الديمقراطية في دورته الأولى من الثامن وحتى العاشر من ديسمبر عام 2021 في واشنطن، بمبادرة ودعوة من الرئيس الأمريكية جو بايدن. وقد أبدى مئة من رؤساء ورئيسات الدول والحكومات، في هذا الملتقى رغبتهم.ن في دعم الديمقراطية على المستويين المحلي والدولي.

جدير بالذكر، أنه بعد انعقاد القمة الثانية عام 2023 بصورة غير مركزية في كل من الولايات المتحدة وكوستاريكا وهولندا وزامبيا وكوريا الجنوبية، فإنه من المزمع عقد القمة الثالثة من الثامن عشر وحتى العشرين من مارس 2024 في سول. ويضم جدول الأعمال ملتقى للوزراء حول موضوع“الذكاء الصناعي والديمقراطية”، ومنتدى لمنظمات المجتمع المدني، وأيضاً قمة لرؤساء ورئيسات الدول والحكومات.

لكن حتى الآن لم يتضح إذا كانت هذه العملية سوف يٌكتب لها الاستمرار، بانعقاد قمة رابعة للديمقراطية العالمية، أم لا.

ويوضّح المؤرخ الأمريكي ويرتهايم في مقاله، الذي نشر بصحيفة“أتلانتيك” (Atlantic)، أنّ مبدأ“الديمقراطية أولاً” قد يأتي بنتائج عكسية في الكثير من مواقف الصراع، بل إنه قد يؤدي إلى تأجيج الصراعات عبر البحار.

ففي حالة أوكرانيا مثلا،“وضع خطاب بايدن حول ′الدفاع عن الديمقراطية′ (هذا الأخير) في موقف حرج: فإذا كانت الديمقراطية هي القيمة الأساسية المعرضة للخطر، فإن فكرة وضع القيادة الأوكرانية المنتخبة تحت أي ضغط، يعتبر أمراً غير مشروع، حتى وإن رغبت كييف في قبول بعض الأهداف الممكنة أو الشروع في مباحثات مع روسيا.”

كيلي رزوق، مستشارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لشؤون قمة الديمقراطية، والمسؤولة عن قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان في مجلس الأمن القومي الأمريكي. WHITE HOUSE

ويستطرد ويرتهايم بالقول إن السبب وراء توغّل بوتين في أوكرانيا هو تقاربها مع مؤسسات غربية رداً على السياسة الروسية. فمثل هذا العدوان غير مشروع أو مقبول، وهذا بغضّ النظر عما إذا كان أحد الطرفين نظاماً شمولياً، والآخر ديمقراطياً. ويرى المؤرخ أن هناك تحديات مماثلة في موقف واشنطن من حرب إسرائيل ضدّ حماس في غزة، أو موقف تايوان من الصين.

من جهتها، صرّحت كيلي رزوق، مستشارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لشؤون قمة الديمقراطية، والمسؤولة عن مسائل الديمقراطية وحقوق الإنسان في مجلس الأمن القومي الأمريكي، لموقع سويس إنفو (SWI swissinfo) بأنن قمة الديمقراطية العالمية أصبحت“بوتقة ومنصّة لممثلي وممثلات الحكومات، وللمجتمع المدني والقطاع الخاص، لتناول التحديات والإمكانيات التي تواجه الديمقراطيات اليوم.”

إلا أن الحكومة الكورية المضيفة للقمة القادمة تضع نفسها بهذه العلاقة في وضع حرج، بحسب قول سوك يونغ لي، الأستاذة بمعهد شرق آسيا، وهو أحد معاهد الأبحاث المستقلة في العاصمة الكورية الجنوبية.

تعمل سوك يونغ لي كمنسّقة مشاركة في قمة الديمقراطية، وقد كلّفت من قبل وزارة الخارجية الكورية بتنسيق مشاركة المنظمات غير الحكومية واتحادات الشباب والشابات في قمة الديمقراطية.

وتجدر الإشارة هنا إلى تقاعس العاصمة الكورية عن توفير الموارد والبنية التحتية اللازمة: فهي لم تكتفِ فقط بالاستغناء عن خدمات الترجمة، بل تكاد لا توفر قاعات اجتماع بتقنيات الحضور الشخصي والإلكتروني. إلا أن الأمر الأكثر فداحة هو رفض حكومة كوريا الجنوبية دعوة المشاركين والمشاركات في قمة هيئات المجتمع المدني إلى حضور اجتماع مع ممثلي وممثلات الحكومات.

سوك يونغ لي، الأستاذة بمعهد شرق آسيا، وهو أحد معاهد الأبحاث المستقلة في العاصمة الكورية الجنوبية Paul Morigi/Paul Morigi

هل قمّة الديمقراطية مهدّدة بالزوال؟

مع ذلك، لم يتّضح إلى الآن ما إذا ما كان سيتكتب لهذه الفعالية الاستمرار، بانعقاد قمة رابعة للديمقراطية العالمية، أم لا.

فهل أصبح عقد قمم للديمقراطية أمراً مهدداً بالتوقف؟ ترى سوك يونغ لي أن” الطاقة والديناميكية اللتين واكبتا انطلاق القمة من أجل الديمقراطية قد تلاشتا. ونحن لا نعرف كيف ستسير الأمور بعد هذه النسخة الثالثة، ذلك لأن الكثير من الدول قد فقدت حماستها هي الأخرى”،وتضيف أنه“قد يكون أمراً جيداً، إذا ما لعبت دولة مثل سويسرا بخبرتها الديمقراطية الطويلة والهامة، دوراً قيادياً أكبر في هذه العملية.”

وفي برن جاء رد فعل سيمون غايسبولر على هذه الإشارة من كوريا، إيجابياً ولكن بحذر، حيث صرّح غايسبولر، بصفته السفير المسؤول عن السياسة الخارجية الديمقراطية بالوزارة الخارجية الفدرالية، قائلاً:“إننا نسعى مستقبلاً إلى تعزيز الحوار السياسي حول الديمقراطية وإلى فعل المزيد على المستوى متعدد الأطراف. وهنا قد تكون القمة منصّة هامة، تصب في مصلحة أهدافنا للسياسة الخارجية”.

لكن مثل هذه المناسبات العملاقة لا تصبح ذات مغزى، إلا إذا كانت تصبو نحو تحقيق نتائج وأهداف بعينها، أي التوصل إلى نتائج ملموسة. وبحسب سيمون غايسبولر، فإن سويسرا قد أدّت حتى الآن الواجبات التي أوليت لها في إطار قمة الديمقراطية إلى حد كبير. حيث يشرح:“ففي مجال حقوق الإنسان قمنا بتحقيق هدف هام من خلال تأسيسنا لمعهد حقوق الإنسان الوطني السويسري. وفي مجال الديمقراطية الرقمية عزّزنا استخدام المنصات الرقمية، على سبيل المثال من خلال اعتماد التطبيق الإلكتروني لتقديم نصائح انتخابية، والمعروف باسم التصويت الذكي (Smartvote)، وذلك في العديد من البلدان بصورة تجريبية.”

فضلاً عن ذلك، فقد أسدت سويسرا“إسهاماً هائلاً للصندوق العالمي لدعم وسائل الإعلام الحكومية، وقد دعمت بذلك الديمقراطيات الناشئة من خلال تشجيع الإعلام المستقل”، وفق السفير.

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إذا ما قارناها بغيرها، فإن سويسرا تحظى بظروف سانحة، قد تمكّنها من الاضطلاع بدور أكثر فعالية في تعزيز الديمقراطية العالمية. فبصدور الدستور الفدرالي الجديد عام 2000، أصبح هناك تكليف شعبي بـ“تعزيز الديمقراطية العالمية” (الدستور الفدرالي، المادة 54.4). علاوة على ذلك، فقد أصدرت الحكومة الفدرالية قبيل عدة أسابيع استراتيجية جديدة للسياسة الخارجية السويسرية للأعوام 2024-2027، والتي تلاحظ فيها“نبرة جديدة”، من اعتماد“سياسة خارجية ديمقراطية” مُبادِرَة.

هذا بينما يمكن للحكومة السويسرية، بعكس الحكومة الأمريكية، الاعتماد على التأييد الواسع بين صفوف الشعب: ففي عام 2021، صرّح 80% من المستطلعة آراؤهم.ن بصورة تمثيلية، أن قدَر سويسرا هو تعزيز الديمقراطية على مستوى العالم، وذلك بسبب تقاليدها الديمقراطية العريقة.

بناءً على ذلك، سوف تُمثَل سويسرا في قمة الديمقراطية المقبلة في سول، وذلك من خلال“وفد صغير لكنه يحظى بتأييد واسع”، وبرئاسة السفير سيمون غايسبولر،الذي صرّح، أن“رئيسة سويسرا فيولا أمهيرد سوف تلقي كلمة باستخدام تقنية الفيديو.”

ومن غير الواضح بعد، إلى أي مدىً سيتسنّى لرئيسة سويسرا مساعدة نظيرها في البيت الأبيض في الخروج من ورطته.

تحرير: مارك ليفينغستون

ترجمة: هالة فرَّاج

مراجعة: مي المهدي/أم

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