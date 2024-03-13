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- Swissinfo) تزايدت الحوادث المعادية للسامية بشكل ملحوظ في أعقاب الهجمات التي شنتها حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، بحسب تقرير نُشر يوم الثلاثاء 12 مارس." />
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هـويّـات سويسرا: ارتفاع عدد حالات معاداة السامية في عام 2023 كاميرا مراقبة في كنيس أجوداس أخيم في زيورخ، سويسرا، في 3 فبراير. KEYSTONE/© KEYSTONE / CHRISTIAN BEUTLER
تزايدت الحوادث المعادية للساميّة بشكل ملحوظ في أعقاب الهجمات التي شنّتها حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، بحسب تقرير نُشر يوم الثلاثاء 12 مارس.
تم نشر هذا المحتوى على 12 مارس 2024 - 13:51 4دقائق Keystone-SDA/ث.س
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حيث تمّ في العام الماضي، الإبلاغ عن أو ملاحظة حوالي 1130 حالة معاداة للسامية في المناطق الناطقة بالألمانية والإيطالية من سويسرا، حسب الفدرالية السويسريّة للجاليات اليهودية (SIG) ومؤسسة مناهضة العنصرية ومناهضة معاداة السامية (GRA) يوم الثلاثاء، وذلك مقابل 910 حالة في عام 2022.
ووفقاً للفدرالية السويسريّة للجاليات اليهودية، فإن الهجمات الإرهابية التي نفّذتها حركة حماس الإسلامية المتطرّفة في أكتوبر 2023 كانت بمثابة“المُسبّب”، كما وتحدثت عن“موجة حقيقية من معاداة السامية” لم يسبق لها مثيل في سويسرا في العقود الأخيرة.
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وقالت الفدرالية إنّه نتيجة لهجمات حماس والحرب التي تلتها في غزة، تمّ تحفيز مجموعات مختلفة في هذا الاتجاه وكان من بين هؤلاء متطرفين.ات يمينيين.ات ويساريين.ات، فضلاً عن الجماعات المؤيدة للفلسطينيين.ات، وأيضاً بعض المنتمين.ات إلى وسط المجتمع.
الاعتداءات والإساءات اللفظية
ومن بين الاعتداءات العشرة ضد اليهود المسجلة في سويسرا الناطقة بالألمانية والإيطالية العام الماضي، جاءت سبع منها بعد هجمات 7 أكتوبر، كما تمّ تسجيل حوالي 144 من أصل 155 حادثاً“في العالم الحقيقي”، أو 74% من الإجمالي السنوي.
وكانت هناك أيضًا زيادة في السلوك المعادي للسامية وفي الكتابة على الجدران والملصقات واللافتات من النوع نفسه بعد هجمات حماس. أمّا بالنسبة للإساءة اللفظية، فقد كان التوزيع غير المتكافئ على مدار العام أقل وضوحاً. ومع ذلك، فقد ارتفعت هذه الحالات أيضًا مقارنة بعام 2022، من 16 إلى 47 حالة. ووفقًا للفدرالية السويسريّة للجاليات اليهودية، فإنه لم يتم الإبلاغ عن أي أضرار في الممتلكات في عام 2023.
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كما زادت حالات المعاداة للسامية عبر الإنترنت بعد 7 أكتوبر، حتى ولو بشكل طفيف مقارنة بعام 2022، حيث وقعت حوالي 459 من أصل 975 حالة في عام 2023 بعد هجمات 7 أكتوبر، بينما وصل العدد إلى 853 في عام 2022، وهذا يتوافق مع 47٪ من جميع الحوادث الرقميّة في العام الماضي.
وشوهدت غالبية الحوادث مرة أخرى على خدمة الرسائل تيليجرام، حتى لو انخفضت حصّة هذا التطبيق قليلاً من 75% في عام 2022 إلى 68% في عام 2023. ووفقًا للفدرالية السويسريّة للجاليات اليهودية، فإن معاداة السامية المفتوحة ممكنة في العديد من محادثات تيليجرام دون حذفها أو حظر أصحابها وصاحباتها.
الوضع في المناطق الناطقة بالفرنسية
وكانت مجموعة أخرى، وهي جمعية“التنسيقية المشتركة ضد معاداة السامية والقذف” (CICAD)، قد أفادت سابقًا أن الحوادث المعادية للسامية زادت بنسبة 68٪ في سويسرا الناطقة بالفرنسية العام الماضي. ووقع ما يقرب من نصفها بعد 7 أكتوبر.
ومنذ تصاعد الصراع في الشرق الأوسط في أكتوبر، تم الإبلاغ عن 150 حادثًا شهريًا في سويسرا الناطقة بالفرنسية، وفقًا للجمعيّة، وقد تم بالفعل تلقي العديد من التقارير الأخرى بالخصوص هذا العام.
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