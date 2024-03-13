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كاميرا مراقبة في كنيس أجوداس أخيم في زيورخ، سويسرا، في 3 فبراير. KEYSTONE/© KEYSTONE / CHRISTIAN BEUTLER

MENAFN - Swissinfo) تزايدت الحوادث المعادية للسامية بشكل ملحوظ في أعقاب الهجمات التي شنتها حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، بحسب تقرير نُشر يوم الثلاثاء 12 مارس." />مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات تسجيل الدخول يبحثهـويّـات سويسرا: ارتفاع عدد حالات معاداة السامية في عام 2023

تزايدت الحوادث المعادية للساميّة بشكل ملحوظ في أعقاب الهجمات التي شنّتها حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، بحسب تقرير نُشر يوم الثلاثاء 12 مارس.



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Português pt Casos de antissemitismo na Suíça aumentaram em 2023 طالع المزيدCasos de antissemitismo na Suíça aumentaram em 2023 中文 zh 2023年瑞士反犹事件数量激增 طالع المزيد2023年瑞士反犹事件数量激增

تم نشر هذا المحتوى على 12 مارس 2024 - 13:51 4دقائق Keystone-SDA/ث.س

حيث تمّ في العام الماضي، الإبلاغ عن أو ملاحظة حوالي 1130 حالة معاداة للسامية في المناطق الناطقة بالألمانية والإيطالية من سويسرا، حسب الفدرالية السويسريّة للجاليات اليهودية (SIG) ومؤسسة مناهضة العنصرية ومناهضة معاداة السامية (GRA) يوم الثلاثاء، وذلك مقابل 910 حالة في عام 2022.

ووفقاً للفدرالية السويسريّة للجاليات اليهودية، فإن الهجمات الإرهابية التي نفّذتها حركة حماس الإسلامية المتطرّفة في أكتوبر 2023 كانت بمثابة“المُسبّب”، كما وتحدثت عن“موجة حقيقية من معاداة السامية” لم يسبق لها مثيل في سويسرا في العقود الأخيرة.

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وقالت الفدرالية إنّه نتيجة لهجمات حماس والحرب التي تلتها في غزة، تمّ تحفيز مجموعات مختلفة في هذا الاتجاه وكان من بين هؤلاء متطرفين.ات يمينيين.ات ويساريين.ات، فضلاً عن الجماعات المؤيدة للفلسطينيين.ات، وأيضاً بعض المنتمين.ات إلى وسط المجتمع.

الاعتداءات والإساءات اللفظية

ومن بين الاعتداءات العشرة ضد اليهود المسجلة في سويسرا الناطقة بالألمانية والإيطالية العام الماضي، جاءت سبع منها بعد هجمات 7 أكتوبر، كما تمّ تسجيل حوالي 144 من أصل 155 حادثاً“في العالم الحقيقي”، أو 74% من الإجمالي السنوي.

وكانت هناك أيضًا زيادة في السلوك المعادي للسامية وفي الكتابة على الجدران والملصقات واللافتات من النوع نفسه بعد هجمات حماس. أمّا بالنسبة للإساءة اللفظية، فقد كان التوزيع غير المتكافئ على مدار العام أقل وضوحاً. ومع ذلك، فقد ارتفعت هذه الحالات أيضًا مقارنة بعام 2022، من 16 إلى 47 حالة. ووفقًا للفدرالية السويسريّة للجاليات اليهودية، فإنه لم يتم الإبلاغ عن أي أضرار في الممتلكات في عام 2023.

+ معاداة السامية في سويسرا

كما زادت حالات المعاداة للسامية عبر الإنترنت بعد 7 أكتوبر، حتى ولو بشكل طفيف مقارنة بعام 2022، حيث وقعت حوالي 459 من أصل 975 حالة في عام 2023 بعد هجمات 7 أكتوبر، بينما وصل العدد إلى 853 في عام 2022، وهذا يتوافق مع 47٪ من جميع الحوادث الرقميّة في العام الماضي.

وشوهدت غالبية الحوادث مرة أخرى على خدمة الرسائل تيليجرام، حتى لو انخفضت حصّة هذا التطبيق قليلاً من 75% في عام 2022 إلى 68% في عام 2023. ووفقًا للفدرالية السويسريّة للجاليات اليهودية، فإن معاداة السامية المفتوحة ممكنة في العديد من محادثات تيليجرام دون حذفها أو حظر أصحابها وصاحباتها.

الوضع في المناطق الناطقة بالفرنسية

وكانت مجموعة أخرى، وهي جمعية“التنسيقية المشتركة ضد معاداة السامية والقذف” (CICAD)، قد أفادت سابقًا أن الحوادث المعادية للسامية زادت بنسبة 68٪ في سويسرا الناطقة بالفرنسية العام الماضي. ووقع ما يقرب من نصفها بعد 7 أكتوبر.

ومنذ تصاعد الصراع في الشرق الأوسط في أكتوبر، تم الإبلاغ عن 150 حادثًا شهريًا في سويسرا الناطقة بالفرنسية، وفقًا للجمعيّة، وقد تم بالفعل تلقي العديد من التقارير الأخرى بالخصوص هذا العام.

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