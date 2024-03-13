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فلسطينيون وفلسطينيات نازحون.ات يحملون.ن أوانيًا ودلاء فارغة أثناء انتظار تلقّي المساعدات الغذائية التي تقدمها مجموعة شبابية فلسطينية في مخيم رفح للاجئين واللاجئات، جنوب قطاع غزة، 25 يناير 2024. KEYSTONE

MENAFN - Swissinfo) قالت المؤسسة الخيريّة سلسلة السعادة أمس الثلاثاء إنّ التّبرّعات التي تم جمعها منذ الأول من شهر نوفمبر الماضي قُدّمت لسبعة مشاريع لدعم ضحايا الحرب من نساء ورجال في قطاع غزة." />مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات تسجيل الدخول يبحثصناعة سويسرية مؤسسة سلسلة السعادة الإنسانيّة السّويسريّة تجمع حوالي 2.5 مليون فرنك سويسري لصالح غزة

قالت المؤسسة الخيريّة سلسلة السعادة أمس الثلاثاء إنّ التّبرّعات التي تم جمعها منذ الأول من شهر نوفمبر الماضي قُدّمت لسبعة مشاريع لدعم ضحايا الحرب من نساء ورجال في قطاع غزة.



English en Swiss Solidarity charity collects some CHF2.5 million for Gaza الأصلي طالع المزيدSwiss Solidarity charity collects some CHF2.5 million for Gaza Português pt Instituição de caridade suíça arrecada 2,5 milhões para Gaza طالع المزيدInstituição de caridade suíça arrecada 2,5 milhões para Gaza

تم نشر هذا المحتوى على 13 مارس 2024 - 10:58 2دقائق Keystone-SDA/ث.س

وأضافت مؤسسة سلسلة السعادة السّويسريّة بأنّ المشاريع، التي تديرها منظّمات غير حكومية شريكة على عين المكان، كمنظّمة الإغاثة التّابعة للكنيسة البروتستانتنية في سويسرا (HEKS)، ومنظمة أرض البشر (Terres des Hommes) ومنظمة السلام النّسويّة غير الحكومية فريدا (Frieda)، تشمل توزيع المواد الغذائية ومستلزمات النّظافة والملابس الدافئة والمساعدات الماليّة لمرة واحدة لتمكين الأسر من تلبية الاحتياجات العاجلة.

كما تقدم هذه المشاريع الدّعم النّفسيّ والاجتماعيّ لمن تعرّضوا.نّ لصدمات نفسية على إثر الحرب.

المزيد المزيد سلسلة السعادة تحتفل بمرور 75 عامًا على التضامن السويسري

تم نشر هذا المحتوى على 29 سبتمبر 2021 سلسلة السعادة هي واحدة من أكثر المؤسسات الخيرية شهرة في سويسرا. في سبتمبر، تحتفل المؤسسة بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين لتأسيسها.

طالع المزيدسلسلة السعادة تحتفل بمرور 75 عامًا على التضامن السويسري

وتنشط المنظّمات الشّريكة لمؤسسة سلسلة السعادة السويسريّة بشكل رئيسيّ في جنوب قطاع غزة، حيث فرّ جزء كبير من السكان ليعيشوا.ن الآن في ملاجئ مؤقتة، ولكنّ عدداً من المنظمات بقيت أيضاً في الشمال لدعم من بقي هناك من السّكان.

وقالت ميرين بينغوا، مديرة مؤسسة سلسلة السعادة، إنه على الرغم من الظروف“غير المستقرّة للغاية”، تمكّنت المنظّمات“من الحفاظ على المساعدات الإنسانية الحيوية”.

ومن أجل التّمكّن من الاستمرار في مساعدة ضحايا النزاع، تدعومؤسسة سلسلة السعادة السّويسريّة مرة أخرى إلى التّضامن وتقديم التبرّعات.

وتسعى المؤسسة الخيرية والمنظمات الشريكة إلى التمكن من زيادة المساعدات على الأرض بمجرد دخول وقف إطلاق النار حيّز التّنفيذ.

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سلسلة السعادة تحتفل بمرور 75 عامًا على التضامن السويسري نشرتنا الإخبارية حول التغطية السويسرية للشؤون العربية

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