مؤسسة سلسلة السعادة الإنسانيّة السّويسريّة تجمع حوالي 2.5 مليون فرنك سويسري لصالح غزة

(MENAFN
- Swissinfo) قالت المؤسسة الخيريّة سلسلة السعادة أمس الثلاثاء إنّ التّبرّعات التي تم جمعها منذ الأول من شهر نوفمبر الماضي قُدّمت لسبعة مشاريع لدعم ضحايا الحرب من نساء ورجال في قطاع غزة." />
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صناعة سويسرية مؤسسة سلسلة السعادة الإنسانيّة السّويسريّة تجمع حوالي 2.5 مليون فرنك سويسري لصالح غزة فلسطينيون وفلسطينيات نازحون.ات يحملون.ن أوانيًا ودلاء فارغة أثناء انتظار تلقّي المساعدات الغذائية التي تقدمها مجموعة شبابية فلسطينية في مخيم رفح للاجئين واللاجئات، جنوب قطاع غزة، 25 يناير 2024. KEYSTONE
قالت المؤسسة الخيريّة سلسلة السعادة أمس الثلاثاء إنّ التّبرّعات التي تم جمعها منذ الأول من شهر نوفمبر الماضي قُدّمت لسبعة مشاريع لدعم ضحايا الحرب من نساء ورجال في قطاع غزة.
تم نشر هذا المحتوى على 13 مارس 2024 - 10:58 2دقائق Keystone-SDA/ث.س
English en Swiss Solidarity charity collects some CHF2.5 million for Gaza الأصلي طالع المزيدSwiss Solidarity charity collects some CHF2.5 million for Gaza Português pt Instituição de caridade suíça arrecada 2,5 milhões para Gaza طالع المزيدInstituição de caridade suíça arrecada 2,5 milhões para Gaza
وأضافت مؤسسة سلسلة السعادة السّويسريّة بأنّ المشاريع، التي تديرها منظّمات غير حكومية شريكة على عين المكان، كمنظّمة الإغاثة التّابعة للكنيسة البروتستانتنية في سويسرا (HEKS)، ومنظمة أرض البشر (Terres des Hommes) ومنظمة السلام النّسويّة غير الحكومية فريدا (Frieda)، تشمل توزيع المواد الغذائية ومستلزمات النّظافة والملابس الدافئة والمساعدات الماليّة لمرة واحدة لتمكين الأسر من تلبية الاحتياجات العاجلة.
كما تقدم هذه المشاريع الدّعم النّفسيّ والاجتماعيّ لمن تعرّضوا.نّ لصدمات نفسية على إثر الحرب.
المزيد المزيد سلسلة السعادة تحتفل بمرور 75 عامًا على التضامن السويسري
تم نشر هذا المحتوى على 29 سبتمبر 2021 سلسلة السعادة هي واحدة من أكثر المؤسسات الخيرية شهرة في سويسرا. في سبتمبر، تحتفل المؤسسة بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين لتأسيسها.
طالع المزيدسلسلة السعادة تحتفل بمرور 75 عامًا على التضامن السويسري
وتنشط المنظّمات الشّريكة لمؤسسة سلسلة السعادة السويسريّة بشكل رئيسيّ في جنوب قطاع غزة، حيث فرّ جزء كبير من السكان ليعيشوا.ن الآن في ملاجئ مؤقتة، ولكنّ عدداً من المنظمات بقيت أيضاً في الشمال لدعم من بقي هناك من السّكان.
وقالت ميرين بينغوا، مديرة مؤسسة سلسلة السعادة، إنه على الرغم من الظروف“غير المستقرّة للغاية”، تمكّنت المنظّمات“من الحفاظ على المساعدات الإنسانية الحيوية”.
ومن أجل التّمكّن من الاستمرار في مساعدة ضحايا النزاع، تدعومؤسسة سلسلة السعادة السّويسريّة مرة أخرى إلى التّضامن وتقديم التبرّعات.
وتسعى المؤسسة الخيرية والمنظمات الشريكة إلى التمكن من زيادة المساعدات على الأرض بمجرد دخول وقف إطلاق النار حيّز التّنفيذ.
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