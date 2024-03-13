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MENAFN - Swissinfo) هل تخضع التعليقات على موقع SWI swissinfo الإخباري للرقابة؟ ثائر السعدي، صحفي ومختصّ بتوزيع المحتوى في فريق التحرير باللغة العربية، يجيب على أسئلتكم.نّ حول عملية إدارة التعليقات." />مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات تسجيل الدخول يبحثمن داخل SWI طريقة عملنا: إدارة التعليقات سلسلة طريقة عملنا , حلقة 1:

هل تخضع التعليقات على موقعنا الإخباري للرقابة؟ كيف نقوم بإدارة المشاركات والتعليقات؟ وما هي التحديات التي تواجهنا أثناء القيام بذلك؟ ثائر السعدي، صحفي ومختصّ في توزيع المحتوى بالقسم العربي، يجيب على أسئلتكم.نّ من خلال هذا الفيديو.









تم نشر هذا المحتوى على 13 مارس 2024 - 09:00 1دقيقة

بدأ ثائر العمل في القسم العربي لـ swissinfo في عام 2018. حاصل على درجة الماجستير في موضوع الدراسات الإسلاميّة والشّرق أوسطيّة (ماجستير في الآداب) من جامعة برن في عام 2018، وعلى بكالوريوس في الفلسفة (بكالوريوس في الآداب) من جامعة دمشق في عام 2010.



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درست اللغة الإنجليزية والدراسات الإعلامية في جامعة بازل. هناك اكتشفت شغفها بالبحث والكتابة واهتمامًا كبيرًا بالصحافة والأخبار في أزمنة الرقمنة. في عام 2020، انضمت إلى فريق المشاركة المجتمعية ووسائل التواصل الاجتماعي في SWI swissinfo. مجالات التركيز: الأخبار والصحافة في العصر الرقمي، المجتمع، السويسريون في الخارج، الصحة والعلوم. الاختصار: ib



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English en How we work: comment moderation طالع المزيدHow we work: comment moderation

Deutsch de Wie wir arbeiten: Kommentarmoderation الأصلي طالع المزيدWie wir arbeiten: Kommentarmoderation

Français fr Comment nous travaillons: la gestion des commentaires طالع المزيدComment nous travaillons: la gestion des commentaires

Português pt Como trabalhamos: moderação de comentários طالع المزيدComo trabalhamos: moderação de comentários

日本語 ja swissinfoを知る~コメントモデレーション طالع المزيدswissinfoを知る~コメントモデレーション 中文 zh 我们如何工作:留言审核 طالع المزيد我们如何工作:留言审核

لقد سألناكم.ن عما ترغبون.ن في معرفته عن عملنا. ونقوم في هذه السلسلة الخاصة بشرح“طريقة عملنا”، حيث يجيب العديد من صحفيي.ات وموظفي.ات سويس إنفو على أسئلتكم.نّ. وفي هذا الفيديو ينصب الاهتمام على إدارة التعليقات والإشراف على الموقع ومنصّات التواصل الاجتماعي وأهمية هذه العملية بالنسبة لنا ولكم.نّ.

هل لديكم.نّ أي أسئلة حول كيفية عملنا؟ تواصلوا.ن معنا عن طريق البريد الإلكتروني: ...



حلقة 1: 1. طريقة عملنا: إدارة التعليقات

سلسلة طريقة عملنا

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