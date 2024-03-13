طريقة عملنا: إدارة التعليقات

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- Swissinfo) هل تخضع التعليقات على موقع SWI swissinfo الإخباري للرقابة؟ ثائر السعدي، صحفي ومختصّ بتوزيع المحتوى في فريق التحرير باللغة العربية، يجيب على أسئلتكم.نّ حول عملية إدارة التعليقات." />
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من داخل SWI طريقة عملنا: إدارة التعليقات سلسلة طريقة عملنا , حلقة 1:
هل تخضع التعليقات على موقعنا الإخباري للرقابة؟ كيف نقوم بإدارة المشاركات والتعليقات؟ وما هي التحديات التي تواجهنا أثناء القيام بذلك؟ ثائر السعدي، صحفي ومختصّ في توزيع المحتوى بالقسم العربي، يجيب على أسئلتكم.نّ من خلال هذا الفيديو.
تم نشر هذا المحتوى على 13 مارس 2024 - 09:00 1دقيقة
بدأ ثائر العمل في القسم العربي لـ swissinfo في عام 2018. حاصل على درجة الماجستير في موضوع الدراسات الإسلاميّة والشّرق أوسطيّة (ماجستير في الآداب) من جامعة برن في عام 2018، وعلى بكالوريوس في الفلسفة (بكالوريوس في الآداب) من جامعة دمشق في عام 2010.
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درست اللغة الإنجليزية والدراسات الإعلامية في جامعة بازل. هناك اكتشفت شغفها بالبحث والكتابة واهتمامًا كبيرًا بالصحافة والأخبار في أزمنة الرقمنة. في عام 2020، انضمت إلى فريق المشاركة المجتمعية ووسائل التواصل الاجتماعي في SWI swissinfo.
مجالات التركيز: الأخبار والصحافة في العصر الرقمي، المجتمع، السويسريون في الخارج، الصحة والعلوم.
الاختصار: ib
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لقد سألناكم.ن عما ترغبون.ن في معرفته عن عملنا. ونقوم في هذه السلسلة الخاصة بشرح“طريقة عملنا”، حيث يجيب العديد من صحفيي.ات وموظفي.ات سويس إنفو على أسئلتكم.نّ. وفي هذا الفيديو ينصب الاهتمام على إدارة التعليقات والإشراف على الموقع ومنصّات التواصل الاجتماعي وأهمية هذه العملية بالنسبة لنا ولكم.نّ.
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سلسلة طريقة عملنا
حلقة 1: 1. طريقة عملنا: إدارة التعليقات
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