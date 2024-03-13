ما توقيت وكمية الماء المناسبة للصائم؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قد يختلف تأثير الصيام من شخص لآخر، اعتماداً على الظروف والحالة الصحية الفردية للشخص، والفئة العمرية التي ينتمي إليها.ومن المهم جداً للأشخاص ذوي الظروف الخاصة استشارة الطبيب، وخاصة مرضى السكري والحوامل اللاتي يرغبن في الصيام.



أما بالنسبة لاستهلاك الماء، فتشرح خبيرة التغذية رنا الهندي أن مقدار الماء يمكن أن يختلف أيضاً حسب الشخص.



وتوضح "يجب على معظم الناس تناول 8 أكواب من الماء خلال ساعات الإفطار. وينبغي استهلاكها طوال الفترة بين الإفطار والسحور، وليس دفعة واحدة".

وتقترح الهندي تناول "كوبين عند الإفطار، و4 أكواب بين الإفطار والنوم، وكوبين عند السحور".



ونظراً لأن حاجة الجسم للماء تختلف حسب ظروف الطقس، يُنصح بمراقبة لون البول، والاستماع إلى الجسم، حيث يجب أن يكون لون البول فاتحاً لضمان حالة ترطيب جيدة.



الأطفال

وبالنسبة للأطفال، فلديهم احتياجات غذائية مختلفة، وقد يكونون أكثر عرضة لتأثيرات الصيام.

لذا، تنصح الهندي "التأكد من حصول الأطفال على ما يكفي من الماء والتغذية الكافية خلال ساعات المساء. وينبغي تشجيع الطفل على تناول رشفات صغيرة منتظمة من الماء منذ الإفطار وحتى السحور".

وبشكل عام، لا يُنصح للأطفال الصغار بالصيام لفترات طويلة دون إشراف طبي.



الحوامل

أما بالنسبة للحوامل والمرضعات فعليهن الحذر، والصيام تحت إشراف الطبيب، لأنه قد يؤثر على كل من الأم والجنين.

ويعد الترطيب أمراً بالغ الأهمية بالنسبة للحامل، لأن للجفاف آثاراً ضارة على الحمل.

وإلى جانب مراقبة علامات الجفاف، على الحامل شرب الكثير من السوائل، بما في ذلك الحساء والمشروبات التي لا تحتوي على سكر أو تحتوي على القليل منه.

وأفضل مشروب للترطيب هو الماء. وينبغي شرب المزيد في الطقس الحار، وأثناء وبعد بذل مجهود بدني.

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