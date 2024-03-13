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شهيد من القسام بغارة إسرائيلية جنوبي لبنان

3/13/2024 8:11:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الشهيد هادي علي محمد مصطفى من كتائب القسام في لبنان، والذي ارتقى في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت سيارة بمدينة صور جنوبي لبنان.
وكان الطيران الإسرائيلي المسيّر قصف سيارة على طريق الحوش جنوب مدينة صور.













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