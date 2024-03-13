شهيد من القسام بغارة إسرائيلية جنوبي لبنان

شهيد من القسام بغارة إسرائيلية جنوبي لبنان
التاريخ
3/13/2024 8:11:00 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الشهيد هادي علي محمد مصطفى من كتائب القسام في لبنان، والذي ارتقى في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت سيارة بمدينة صور جنوبي لبنان.
وكان الطيران الإسرائيلي المسيّر قصف سيارة على طريق الحوش جنوب مدينة صور.
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