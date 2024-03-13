الاحتلال يقر باغتيال قيادي بحماس في غارة على صور اللبنانية
التاريخ
3/13/2024 8:11:00 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه اغتال القيادي في حركة حماس هادي علي مصطفى بقصف استهدف سيارة كانت تقله في لبنان.
ونعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الشهيد من كتائب القسام في لبنان، والذي سقط في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت سيارة بمدينة صور.
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