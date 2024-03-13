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الاحتلال يقر باغتيال قيادي بحماس في غارة على صور اللبنانية

3/13/2024 8:11:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه اغتال القيادي في حركة حماس هادي علي مصطفى بقصف استهدف سيارة كانت تقله في لبنان.


ونعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الشهيد من كتائب القسام في لبنان، والذي سقط في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت سيارة بمدينة صور.

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