احذر... تناول الشاي في هذا التوقيت خلال رمضان يدمر صحتك

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يعتاد كثير من الناس على شرب الشاي بعد وجبة الفطور مباشرة، في شهر رمضان.وتعد هذه العادة سيئة على الصحة، لاحتواء الشاي على مكونات تقلل من امتصاص الحديد والكالسيوم، وهي معادن من الضروري تواجدها في وجبة الإفطار.



كما يسبب تناوله مباشرة بعد الوجبة إلى اضطرابات في القلب والأوعية الدموية.

ونظراً لاحتوائه على نسبة عالية من الكافيين، فإنه يسبب إفراز العصارة في المعدة وانتفاخ البطن.

كما أن الإفراط فيه يصيب الجسم بالجفاف أثناء صيام نهار رمضان، نظراً لأنه مدر للبول، فيسبب الشعور بالعطش.

وإذا كنت من محبي الشاي، حاول تناوله بعد وجبة الفطور بساعتين على الأقل.

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