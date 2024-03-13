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روسيا تدعو إلى وقف الأعمال العدائية في السودان بأسرع ما يمكن

3/13/2024 8:10:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بحث نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف مع السفير السوداني لدى موسكو محمد سراج سبل تسوية الأزمة العسكرية والسياسية في السودان.


ووفقا لبيان وزارة الخارجية الروسية، فقد تم تبادل مفصل لوجهات النظر بشأن آفاق حل الأزمة العسكرية والسياسية في السودان. وفي هذا السياق أكد الجانب الروسي الموقف المبدئي بشأن الحاجة إلى وقف للأعمال العدائية بأسرع وقت ممكن، ودعت موسكو إلى الوقف الفوري لإطلاق النار، وإقامة قوة عسكرية مشتركة.
وجاء في بيان الوزارة: "إن عملية التفاوض المستدامة بين الأطراف السودانية تهدف إلى حل سلمي للتناقضات القائمة بما يخدم الحفاظ على وحدة جمهورية السودان وسلامة أراضيها وسيادتها".


إضافة إلى ذلك، فقد ناقش الطرفان عددا من القضايا العملية المتعلقة بمواصلة تطوير العلاقات الروسية السودانية.

RT

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