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فرقاطة يونانية تستهدف طائرتين مسيرتين بطلقة مدفع في البحر الأحمر

3/13/2024 8:10:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أطلقت فرقاطة يونانية تشارك في المهمة الأوروبية للمساعدة في حماية الملاحة الدولية في البحر الأحمر "طلقة مدفع" على طائرتين مسيرتين الأربعاء، وفق ما ذكرت وزارة الدفاع اليونانية.
وجاء في بيان مقتضب أن "الفرقاطة هيدرا، في إطار المهمة أسبيدس الأوروبية، أطلقت طلقة مدفع على طائرتين مسيرتين أثناء حماية سفينة تجارية".


ولم ترد تفاصيل أخرى حول هذا الحادث، لكن الفرقاطة واصلت مهمتها بشكل طبيعي، بحسب المصدر نفسه.

RT

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