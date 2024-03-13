فرقاطة يونانية تستهدف طائرتين مسيرتين بطلقة مدفع في البحر الأحمر

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أطلقت فرقاطة يونانية تشارك في المهمة الأوروبية للمساعدة في حماية الملاحة الدولية في البحر الأحمر "طلقة مدفع" على طائرتين مسيرتين الأربعاء، وفق ما ذكرت وزارة الدفاع اليونانية.
وجاء في بيان مقتضب أن "الفرقاطة هيدرا، في إطار المهمة أسبيدس الأوروبية، أطلقت طلقة مدفع على طائرتين مسيرتين أثناء حماية سفينة تجارية".
ولم ترد تفاصيل أخرى حول هذا الحادث، لكن الفرقاطة واصلت مهمتها بشكل طبيعي، بحسب المصدر نفسه.
RT
MENAFN13032024000208011052ID1107971924
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.