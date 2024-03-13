نصائح مفيدة للطلاب في شهر رمضان

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بلا شك، يغير شهر رمضان الفضيل الكثير من العادات اليومية في حياة الناس، خاصة وأن الغالبية تشعر بأن يومهم العادي ينقسم إلى جزأين، الأول يبدأ في ساعات الصباح مع بدء يومهم في العمل أو الدراسة، والثاني منذ ساعة الإفطار وحتى وقت السحور.



وتؤثر ساعات الصيام الطويلة التي تصل هذا العام إلى 14 ساعة متواصلة تقريباً، في طاقة الإنسان وحيويته، وقد يصيبه التعب والإرهاق وقلة التركيز، لكن ماذا عن طلاب المدارس والجامعات، المطالبين بمتابعة تحصيلهم العلمي، وتقديم الامتحانات وتحصيل النتائج الأكاديمية التي تميزهم؟

ليس صعباً، تحصيل العلم وجلب أعلى النتائج في شهر رمضان الفضيل، فتهيئة الجسم والعقل لرمضان، أفضل وسيلة لاستقبال أيام الشهر الفضيل، فضلاً عن وضع برنامج يومي، يوازن بين ساعات النوم والدراسة والطعام والترفيه عن النفس، فضلاً عن العلاقات الاجتماعية، وفوق كل ذلك الالتزام بالواجبات الدينية من صلاة وقراءة القرآن الكريم.



ولتحقيق التوازن في الحياة اليومية للطلاب مهما كانت سنتهم الدراسية، يمكن وضع جدول يومي للمذاكرة بعد العودة من المدرسة أو الجامعة وهي الفترة التي تسبق وقت الإفطار، وترك بعض المواد التي تحتاج إلى فهم وحفظ لما بعد الإفطار.



وضع أهداف دراسية

ومن الضروري وضع أهداف دراسية لتحقيقها خلال اليوم، على أن تكون هذه الأهداف واقعية وقابلة للتحقيق، من خلال التركيز على فهم المواد وتشربها بدلاً من أسلوب الحفظ والتلقين، ويمكن القيام بربط المعلومات التي تدرسها بالواقع المحيط بك، حتى ترسخ في ذهنك أكثر، مع عدم التردد في الاستفهام والاستزادة من أي معلومة ترغب بالاستعلام عنها، مع المعلم أو والدك أو والدتك أو حتى الأشقاء الأكبر سناً.

الحفاظ على صحة الجسم والعقل

وللمحافظة على قوة التركيز وطاقة الجسم وحيويته، من المهم الانتباه إلى صحة الجسم والعقل، من خلال تناول وجبة السحور الغنية بالعناصر الغذائية التي تمد الجسم بالطاقة طوال اليوم، فضلاً عن شرب كميات كافية من الماء خلال الفترة ما بين الفطور والسحور، بهدف الحفاظ على رطوبة الجسم.

ومن المهم، ممارسة التمارين الرياضية، حتى لو كانت بسيطة، بهدف تحسين التركيز والنشاط، ولا ينبغي التخلي عن راحة الجسم من خلال تخصيص سبع ساعات للنوم تكون كافية لاستعادة النشاط والحيوية.



التحفيز الذاتي

وقد يستخف بعض الناس من أسلوب التحفيز الذاتي، لتحقيق الأهداف المتوقعة، لكن الأمر أثبت فعالياته، فيمكن للطالب مكافأة نفسه عند تحقيق هدفه الدراسي، عبر التركيز على نقاط القوة عنده والثقة بقدرته على تحقيق أهدافه، ومحاولة التغلب على نقاط الضعف لديه، والتذكر دائماً أن العلم والشهادات الأكاديمية ترفع من قيمتك العلمية.

زهرة الخليج