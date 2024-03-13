MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - حصل البنك العربي مؤخراً على جائزة "البنك الأكثر ابتكاراً في الشرق الأوسط" من مجلة إيميا فاينانس "EMEA Finance" العالمية ضمن النسخة السادسة عشرة لحفل توزيع جوائز المجلة للخدمات المصرفية في منطقة الشرق الأوسط للعام 2023، والتي تسلط الضوء على أفضل البنوك التجارية والاستثمارية والإسلامية في منطقة الشرق الأوسط بالإضافة إلى مؤسسات إدارة الأصول والوساطة.



ويأتي فوز البنك العربي بهذه الجائزة بناء على مجموعة من معايير الأداء والعوامل الهيكلية المختلفة، مثل الحصة السوقية، وابتكار المنتجات، والنمو في أكثر مجالات الخدمة أهمية، والربحية واستراتيجية الشركة.



ويجسد هذا التقدير جهود البنك المستمرة وقدرته الريادية على صعيد الابتكار لتوفير خدمات وحلول مصرفية رقمية متطورة تلبي احتياجات العملاء عبر مختلف القطاعات، كما يعكس رؤية البنك وحرصه المتواصل على مواكبة أحدث المستجدات على صعيد الصناعة المصرفية الرقمية، والمساهمة في الارتقاء بمنتجات وخدمات القطاع المصرفي.



وتجدر الإشارة هنا إلى أن مجلة "ذا بانكر" (The Banker) المملوكة لمجموعة فاينانشال تايمز المحدودة ومقرها لندن، كانت قد منحت البنك العربي لقب بنك العام في الشرق الأوسط للعام 2023. كذلك منحت مجلة "غلوبال فاينانس" العالميّة (Global Finance) ومقرها نيويورك البنك العربي خلال العام 2023 جائزة أفضل بنك في الشرق الأوسط وذلك للعام الثامن على التوالي، إضافة إلى 18 جائزة أخرى على المستوى المحلي والإقليمي على صعيد الخدمات المصرفية الرقمية المقدمة للأفراد والشركات في الأردن وعدة أسواق في منطقة الشرق الأوسط.

