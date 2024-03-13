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الدفاع الروسية: تدمير منصة صواريخ باتريوت ومروحيتين أوكرانيتين من طراز مي-8

3/13/2024 8:10:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير مروحيتين أوكرانيتين من طراز "مي-8"، وإصابة منصة صواريخ "باتريوت" أمريكية الصنع.


جاء ذلك وفقا لتقرير وزارة الدفاع عن سير العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا، حيث أفاد التقرير بخسارة القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه دونيتسك ما يصل إلى 245 عسكريا أوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ودبابة ومركبة قتالية من منظومة الدفاع الجوي "ستريلا-10".
كما صدت القوات المسلحة الروسية هجوما مضادا للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة قرية نوفودونتسكوي بجمهورية دونيتسك الشعبية.


وقامت القوات المسلحة الروسية بتحسين مواقعها على طول خط المواجهة في اتجاه أفدييفكا، وصدت 12 هجمة مضادة للقوات الأوكرانية، وفقد العدو ما يصل إلى 460 عسكريا، ومدفع ذاتي الدفع من طراز Braveheart.


وأسقطت الدفاعات الجوية الروسية 4 صواريخ من طراز "هيمارس"، و6 قذائف غراد، و3 قنابل Hammer، وأصابت منصة صواريخ "باتريوت".


وقد ألحقت مجموعة قوات "دنيبر" أضرارا نارية بتشكيلات من 4 ألوية أوكرانية في اتجاه خيرسون، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك 250 عسكريا.

RT

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