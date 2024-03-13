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البوليفارد يحصد جائزة بيكاسو دور الفضية عن حملة رمضان 2023 الإعلانية

3/13/2024 8:10:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - حصد البوليفارد مؤخراً الجائزة الفضية من جوائز "بيكاسو دور" السنوية في دورتها التاسعة عشرة، وذلك في فئة اللوحات الإعلانية المبتكرة ضمن المول (المراكز التجارية)، عن حملته الإعلانية لموسم رمضان 2023، والتي كان قد صممها بالتعاون مع شركة "وندرمان-عمّان"، التي تعتبر أكبر شركة اتصال وتقنيات رقمية في المملكة، والتي تعمل تحت مظلة مجموعة ميناكوم للاتصال التسويقي-الأردن.


وتنطوي الجائزة على أهمية كبيرة؛ كونها تعبر عن التميز الإبداعي الذي يعد المحور الأساس لمختلف جوانب أعمال البوليفارد، بما فيها الجانب التسويقي، ولأنها تبرز حجم الاستثمارات التي ترصد له؛ لإيمانه بأهمية الاتصال التسويقي النوعي الذي يعكس مدى الالتزام بتقديم الأفضل للجمهور بما يؤثر في تجاربه ويثريها، وبما يرقى لمكانة البوليفارد.


وقد اختير البوليفارد للفوز بهذه الجائزة المرموقة وسط منافسة أشرفت عليها لجنة تحكيم دولية تألفت من خمسة متخصصين في مجال الإبداع والإعلان، برئاسة، أندرو رولينز، الخبير في الإعلان ومؤسس جوائز Epica ورئيسها التنفيذي، ورئيس اللجنة المعينة من قبل الرئيس الفخري لجائزة بيكاسو دور، آلان ويل، الخبير الفرنسي في الفن المعاصر والإبداع الإعلاني.


ويشار إلى أن البوليفارد كان قد استقطب خلال رمضان وعيد الفطر لعام 2023 ما يقارب نصف مليون زائر، مبرهناً مع أمسياته وفعالياته التي قدمها تحت شعار "ثلاثون ليلة وليلة" وبنكهة شرقية أصيلة، وضمن أجواء استثنائية أتاحت الفرصة لقضاء أمتع الأوقات مع خيارات تذوق متنوعة، على مكانته كأولى الوجهات الترفيهية والسياحية في عمّان.

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