الأوضاع الاقتصادية وحرب غزة تفرضان عادات استهلاكية جديدة خلال رمضان 03/13/2024 - 15:04 عمان نت-هديل البس

تراجع الأوضاع الاقتصادية وقلة الدخل، دفعت العديد من المواطنين، إلى تقليص نفقاتهم على المواد التموينية والغذائية الأساسية،

وفي ظل الظروف الصعبة التي يعيشها أهالي قطاع غزة، الذين يعانون من نقص الغذاء والشراب منذ فترة تجاوزت الخمسة أشهر، فإن بعض الاشخاص اضطروا الى تقليص استهلاكهم الغذائي والاكتفاء بأنواع محدودة من الطعام في وجباته اليومية للتعاطف معهم.



هذه الظروف تبينت خلال استطلاع أجراه "عمان نت"، حيث أكد المستطلعين ارائهم أن الأوضاع الاقتصادية تسوء بشكل متزايد مع ثبات الدخل وارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ، مما يجبرهم على تقليص ميزانيتهم للمواد الغذائية وإعادة النظر في عاداتهم الاستهلاكية.

حال هؤلاء المواطنون مثل حال العديد ممن

أصبحوا يتبنون عادات استهلاكية جديدة، من خلال تقليل مستويات الإنفاق، نتيجة لتدهور الأوضاع الاقتصادية وتفاقم الأزمة الإنسانية في غزة.

هذا ما كشف عنه شهر رمضان بشكل واضح، حيث يلاحظ التجار وجود انخفاض كبير

بالقدرة الشرائية مما يؤثر على نمط المشتريات والإقبال على المواد الغذائية الأساسية بشكل أكبر من الأعوام السابقة، وهو ما يعكس مدى تأثر الأفراد بالأوضاع الاقتصادية الصعبة.

أرقام دائرة الإحصاءات العامة، تظهر أن دخل الأسرة الأردنية يتجاوز معدل الإنفاق بنحو 1000 دينار سنويا، وهو مؤشر على وجود عجز مالي يؤثر على قدرة الأسرة على تلبية احتياجاتها الأساسية.

ما هي العوامل؟

يعتقد الخبير الاقتصادي والاجتماعي حسام عايش أن هناك عدة عوامل لعبت دورا في تغيرات الأنماط الاستهلاكية للمواطنين،

منها التغييرات في المنطقة، والحرب في قطاع غزة، بالاضافة الى تراجع دخول المواطنين التي أدت إلى ضعف القدرة الشرائية.

وبناء على تلك الظروف يرى عايش، يتكيف الأفراد معها ضمن سلوكيات جديدة، مثل تقليل النفقات أو البحث عن بدائل أقل تكلفة.

ويشير إلى أن البدائل المطروحة تشمل منتجات محلية لا تدعم الاحتلال الإسرائيلي في حربه على غزة، مما يؤدي إلى تشكيل نمط جديد في الاستهلاك والبحث عن المنتجات الاستهلاكية المطلوبة.

كما يحاول الافراد ان التكيف عاطفيا ومعنويا وسلوكيا بما يحدث في غزة، ومن المتوقع أن يشهد الإنفاق في هذا العام انخفاضا مقارنة برمضان في السنوات السابقة، وفقا لتوقعات عايش.

اذا استمر الالتزام بهذه التحولات بحسب عايش، سيؤدي إلى تشكيل عادات استهلاكية جديدة، مما يتطلب من التجار في السوق تلبية احتياجات الأنماط الجديدة. ولذلك، لا يمكن للتجار المخاطرة بتوفير منتجات ليس لها طلب مقارنة بالمنتجات الأخرى.

وفقا لتقرير صندوق النقد الدولي مؤخرا، من المتوقع تراجع النمو الاقتصادي للأردن لعامي 2023 و2024 إلى قرابة 2.6% في كلا العامين، مقارنة بالتوقعات السابقة التي اقتربت من النمو بنسبة 3% في عام 2024.

غياب التهافت في الأسواق

قبيل الاستعداد لشهر رمضان لم شهدت الأسواق المحلية حركة ضعيفة

مقارنة مع الأعوام السابقة، وغياب التهافت الكبير الذي كنا نعتاد عليه، وهذا يدلل على تقليل المواطنين من نفقاتهم خلال شهر رمضان.

الاقتصادي والأكاديمي الدكتور قاسم الحموري يرى أنه في بعض المناسبات يتزايد الطلب على السلع، ومن بين هذه المناسبات شهر رمضان، ومن عادات الأسر الأردنية التحضير له من خلال شراء المواد الغذائية.

لكن في ظل الظروف الاستثنائية هذا العام، والتعاطف الكبير مع ما يحدث في قطاع غزة يعتقد الحموري أن شكل رمضان قد يختلف، نظرا للمزاج العام السيء بسبب هذا التعاطف الكبير، بالإضافة إلى تراجع الوضع المادي والاقتصادي للمواطنين، مما أدى إلى ضعف القوة الشرائية.

ويرى أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية تغير العادات الاستهلاكية لدى الأسر رغما عنهم، مما يقلل من الزيارات، وتبادل الهدايا والعزائم، خاصة وأن ما نسبته 70% من الأسر الأردنية التي تعاني من ضائقة اقتصادية.

ومن الحلول المقترحة للحد من الإنفاق الكبير خلال شهر رمضان، يشير الحموري إلى أهمية وضع قائمة على الثلاجة لتسجيل المواد الغذائية اللازمة فقط، وعدم شراء زيادة، وفي حال وجدت الأسرة زيادة الأكل بعد الإفطار يدل ذلك على إدارة غير صحيحة للطعام، وفي حال زيادة الأكل بعد الإفطار يدل ذلك على إدارة غير صحيحة للطعام مما يؤدي إلى زيادة المصاريف، بالإضافة إلى توزيع الطعام الزائد على الأسر المحتاجة، وضرورة عدم التسوق والشعور بالجوع.

وأظهرت أرقام رسمية صادرة العام الماضي عن البنك المركزي، أن تراجع نسبة الادخار لدى الأردنيين، إذ انخفضت في العام 2022 إلى 4.35 % من 9.35 % العام 2017، مقابل زيادة متطلبات الإنفاق خصوصا على الاحتياجات الأساسية والتي تحتاج انفاقا أكبر بوجود دخل متناقص بالقيمة الشرائية وارتفاع كلف المعيشة.

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