تشييع جثماني الشهيدين النورسي وأبو الهيجا في مخيم جنين

MENAFN - Palestine News Network ) جنين/PNN- شيعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا في محافظة جنين، اليوم الأربعاء، جثماني الشهيدين الشابين ربيع سليم النورسي (22 عاما)، ومحمود زياد أبو الهيجا (36 عاما)، اللذين استُشهدا برصاص الاحتلال فجر اليوم.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى جنين الحكومي، بمسيرة جابت شوارع مخيم جنين، حيث ردد خلالها المشاركون الهتافات المنددة بالاحتلال وجرائمه المتواصلة بحق شعبنا.

وتوجه موكب التشييع نحو منزلي عائلتي الشهيدين في المخيم، وألقيت عليهما نظرة الوداع، قبل أن ينطلق المشيعون نحو مسجد المخيم الكبير، حيث أقيمت عليهما صلاة الجنازة، ومن ثم تمت مواراتهما الثرى في مقبرة الشهداء.

وندد المتحدثون خلال كلمات ألقيت أثناء التشييع بجريمة الاحتلال، التي تأتي ضمن سلسلة من الجرائم التي يرتكبها في كل المناطق بما فيها مدينة جنين ومخيمها، مؤكدين أن تلك الجرائم لن ترهب شعبنا، ولن تثنيه عن مواصلة نضاله المشروع.

وشددوا على ضرورة التمسك بوحدتنا الوطنية، لمواجهة الإجرام وحرب الإبادة التي تُرتكب بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة، داعين الأمتين العربية والإسلامية والمجتمع الدولي وكل أحرار العالم إلى التدخل فورا ووقف هذه الجرائم وتوفير الحماية لشعبنا.

وكان الشهيدان، قد ارتقيا متأثرين بجروحهما برصاص الاحتلال، فيما أصيب 4 آخرون وُصفت جروحهم بين متوسطة وخطيرة، بعد استهدافهم أثناء تواجدهم في مستشفى خليل سليمان الحكومي.