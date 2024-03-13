تشييع جثماني الشهيدين النورسي وأبو الهيجا في مخيم جنين

(MENAFN
- Palestine News Network )
جنين/PNN- شيعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا في محافظة جنين، اليوم الأربعاء، جثماني الشهيدين الشابين ربيع سليم النورسي (22 عاما)، ومحمود زياد أبو الهيجا (36 عاما)، اللذين استُشهدا برصاص الاحتلال فجر اليوم.
وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى جنين الحكومي، بمسيرة جابت شوارع مخيم جنين، حيث ردد خلالها المشاركون الهتافات المنددة بالاحتلال وجرائمه المتواصلة بحق شعبنا.
وتوجه موكب التشييع نحو منزلي عائلتي الشهيدين في المخيم، وألقيت عليهما نظرة الوداع، قبل أن ينطلق المشيعون نحو مسجد المخيم الكبير، حيث أقيمت عليهما صلاة الجنازة، ومن ثم تمت مواراتهما الثرى في مقبرة الشهداء.
وندد المتحدثون خلال كلمات ألقيت أثناء التشييع بجريمة الاحتلال، التي تأتي ضمن سلسلة من الجرائم التي يرتكبها في كل المناطق بما فيها مدينة جنين ومخيمها، مؤكدين أن تلك الجرائم لن ترهب شعبنا، ولن تثنيه عن مواصلة نضاله المشروع.
وشددوا على ضرورة التمسك بوحدتنا الوطنية، لمواجهة الإجرام وحرب الإبادة التي تُرتكب بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة، داعين الأمتين العربية والإسلامية والمجتمع الدولي وكل أحرار العالم إلى التدخل فورا ووقف هذه الجرائم وتوفير الحماية لشعبنا.
وكان الشهيدان، قد ارتقيا متأثرين بجروحهما برصاص الاحتلال، فيما أصيب 4 آخرون وُصفت جروحهم بين متوسطة وخطيرة، بعد استهدافهم أثناء تواجدهم في مستشفى خليل سليمان الحكومي.
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