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«موديز» ترفع توقعات نمو اقتصاد الإمارات إلى 4.6% في 2024

3/13/2024 8:00:20 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

رفعت وكالة موديز توقعات نمو اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة خلال العام الجاري، حيث توقعت أن يتسارع معدل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.6% في عام 2024 (من 3.1% في عام 2023)، مدعوماً بثقة الأعمال العالية والإصلاحات الهيكلية. والتي تهدف إلى زيادة عدد السكان وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وثبتت الوكالة تصنيف النظام المصرفي الإماراتي عند «Aa2» بنظرة إيجابية مستقرة، حيث يعكس ذلك وجود اقتصاد غير نفطي مرن وديناميكي، في مواجهة خلفية اقتصادية كلية عالمية غير مؤكدة، والذي سيستمر في توفير ظروف تشغيل مواتية وسيشهد أيضاً تعزيز هوامش امتصاص الصدمات لدى البنوك.

كما توقعت الوكالة أن تظل مخاطر الأصول مستقرة على نطاق واسع. ومع ذلك، فإن استمرار النمو الاقتصادي سيدعم قدرة المقترضين على السداد، وإعادة هيكلة القروض والانكشافات القديمة ستستمر في التأثير على جودة القروض. وسترتفع احتياطيات رأس المال القوية لدى البنوك على خلفية الربحية النهائية التي ستظل مستقرة على نطاق واسع. كما ستمكن السيولة الوفيرة البنوك من الحفاظ على مراكز تمويل قوية.

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