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الجيش الإسرائيلي يعلن مسؤوليته عن قتل هادي علي مصطفى العضو البارز في حركة حماس بلبنان

3/13/2024 8:00:20 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن الجيش الإسرائيلي مسؤوليته عن قتل هادي علي مصطفى العضو البارز في حركة حماس في لبنان.


وقال الجيش الإسرائيلي إنه قتل هادي علي مصطفى العضو في حركة
حماس في جنوب لبنان اليوم الأربعاء.

وأضاف أن مصطفى الذي استهدف في مدينة صور اللبنانية كان عضوا "كبيرا" في حماس، وكان مسؤولا عن هجمات على أهداف إسرائيلية ويهودية في مختلف أنحاء العالم.

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