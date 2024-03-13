الجيش الإسرائيلي يعلن مسؤوليته عن قتل هادي علي مصطفى العضو البارز في حركة حماس بلبنان

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن الجيش الإسرائيلي مسؤوليته عن قتل هادي علي مصطفى العضو البارز في حركة حماس في لبنان.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه قتل هادي علي مصطفى العضو في حركة
حماس في جنوب لبنان اليوم الأربعاء.
وأضاف أن مصطفى الذي استهدف في مدينة صور اللبنانية كان عضوا "كبيرا" في حماس، وكان مسؤولا عن هجمات على أهداف إسرائيلية ويهودية في مختلف أنحاء العالم.
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