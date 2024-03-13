منتخب الإمارات الأولمبي يتجمع السبت استعدادًا لبطولة غرب آسيا

يبدأ منتخب الإمارات الوطني الأولمبي لكرة القدم تجمعه يوم السبت المقبل في مقر اتحاد الكرة بدبي، استعدادًا للسفر إلى مدينة الأحساء السعودية للمشاركة في بطولة غرب آسيا الخامسة للمنتخبات تحت 23 سنة، المقرر إقامتها في الفترة من 20 إلى 26 من شهر مارس الجاري، بمشاركة 8 منتخبات.

ويخوض الأبيض الأولمبي حصتين تدريبتين يومي السبت والأحد المقبلين تحت قيادة الجهاز الفني الجديد لمنتخبنا الوطني بقيادة الأوروغوياني مارسيلو برولي، الذي تم تعيينه في شهر فبراير الماضي.

وتضم قائمة منتخبنا الوطني لمعسكر دبي والبطولة 26 لاعباً وهم، راكان وليد، مبارك أحمد، أحمد الحمادي، محمد الوافي، وأحمد فوزي (الجزيرة) حمد المقبالي، محمد يوسف، محمد المنصوري، خليفة خميس (شباب الأهلي) سعيد المقدمي، حمدان البشر (الفجيرة) خميس المنصوري (بني ياس) أحمد مال الله (يونايتد) مايد الطنيجي، عبدالله البلوشي، علي عبدالعزيز (النصر) محمد المازمي، حمدان العامري، سلطان البدواوي (حتا) وليد المحرزي، ياسر حسن (اتحاد كلباء) خالد البلوشي (العين) عبدالله أحمد (الوحدة) فهد بدر (الإمارات) عبدالله الرئيسي (عجمان) مايد الكاس (الشارقة).

وكانت قرعة بطولة غرب آسيا قد أوقعت المنتخبين الإماراتي والمصري في المجموعة الثالثة، ومن المقرر أن يلتقي المنتخبان الشقيقان يوم 20 مارس على استاد الأمير عبدالله بن جلوي، ضمن مباريات الدور الأول للبطولة.

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