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3 ميداليات للإمارات في كأس العالم لرماية أصحاب الهمم

3/13/2024 8:00:19 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

حقق منتخب الإمارات للرماية لأصحاب الهمم إنجازا جديداً يضاف لسجل إنجازاتهم، بعدما حصد 3 ميداليات في بطولة كأس العالم للرماية والمقامة حالياً في نيودلهي وتستمر حتى 15 مارس الجاري.

يشارك في البطولة 268 لاعباً ولاعبة من 49 دولة واستطاع رماة الإمارات الفوز بالميدالية الفضية لفريق الإناث في مسابقة R4، عن طريق منى حسن وعائشة الشامسي وعائشة المهيري فيما فاز أحمد بوهليبه بالميدالية الفضية في مسابقة "الشوزن" PT3، بينما فاز محمد الحبسي بالميدالية البرونزية في مسابقة "الشوزن" PT1 .

ولا تزال الفرصة قائمة لمنتخب الإمارات لحصد المزيد من الميداليات في المنافسات المتبقية من بطولة العالم، وحجز مقاعد جديدة في مسابقة الرماية بدورة الألعاب البارالمبية "باريس 2024".

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