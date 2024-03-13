3 ميداليات للإمارات في كأس العالم لرماية أصحاب الهمم

(MENAFN
- Al-Bayan)
حقق منتخب الإمارات للرماية لأصحاب الهمم إنجازا جديداً يضاف لسجل إنجازاتهم، بعدما حصد 3 ميداليات في بطولة كأس العالم للرماية والمقامة حالياً في نيودلهي وتستمر حتى 15 مارس الجاري.
يشارك في البطولة 268 لاعباً ولاعبة من 49 دولة واستطاع رماة الإمارات الفوز بالميدالية الفضية لفريق الإناث في مسابقة R4، عن طريق منى حسن وعائشة الشامسي وعائشة المهيري فيما فاز أحمد بوهليبه بالميدالية الفضية في مسابقة "الشوزن" PT3، بينما فاز محمد الحبسي بالميدالية البرونزية في مسابقة "الشوزن" PT1 .
ولا تزال الفرصة قائمة لمنتخب الإمارات لحصد المزيد من الميداليات في المنافسات المتبقية من بطولة العالم، وحجز مقاعد جديدة في مسابقة الرماية بدورة الألعاب البارالمبية "باريس 2024".
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