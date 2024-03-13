طاقم تحكيم إماراتي لإدارة مباراة تايتشيونغ وأبديش في كأس الاتحاد الآسيوي



كلفت لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، طاقما إماراتيا دوليا لإدارة مباراة تايتشيونغ فوتورو "الصين تايبيه" وأبديش عطا القرغيزي التي ستقام اليوم الأربعاء على ملعب نانزيه في غاوزيونغ، في نصف نهائي المناطق في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 2023-2024.

ويقود الطاقم يحيى الملا (حكماً للساحة) ويعاونه كل من، ياسر سبيل (مساعداً أول) وعلي راشد النعيمي (مساعداً ثانياً )، وأحمد عيسى درويش ( حكماً رابعا ً).

وفي اليوم ذاته، يشارك حكم الساحة الدولي سلطان محمد صالح (حكماً رابعاً) ضمن طاقم حكام مباراة يوكوهاما مارينوس الياباني وشاندونغ تايشان الصيني على استاد يوكوهاما الدولي، ضمن مباريات إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا.

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