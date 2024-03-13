Wednesday, 13 March 2024 03:54 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


طاقم تحكيم إماراتي لإدارة مباراة تايتشيونغ وأبديش في كأس الاتحاد الآسيوي

3/13/2024 8:00:19 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


كلفت لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، طاقما إماراتيا دوليا لإدارة مباراة تايتشيونغ فوتورو "الصين تايبيه" وأبديش عطا القرغيزي التي ستقام اليوم الأربعاء على ملعب نانزيه في غاوزيونغ، في نصف نهائي المناطق في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 2023-2024.

ويقود الطاقم يحيى الملا (حكماً للساحة) ويعاونه كل من، ياسر سبيل (مساعداً أول) وعلي راشد النعيمي (مساعداً ثانياً )، وأحمد عيسى درويش ( حكماً رابعا ً).

وفي اليوم ذاته، يشارك حكم الساحة الدولي سلطان محمد صالح (حكماً رابعاً) ضمن طاقم حكام مباراة يوكوهاما مارينوس الياباني وشاندونغ تايشان الصيني على استاد يوكوهاما الدولي، ضمن مباريات إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN13032024000110011019ID1107971801

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث