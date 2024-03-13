تحليل الأسواق لليوم عن جورج خوري المدير العالمي لقسم الابحاث والتعليم لدى CFI

(MENAFN
- Your Mind Media ) ١٢ مارس ٢٠٢٤
واجهت أسعار الذهب بعض الضغوط، مما أدى إلى انخفاضها عن مستوياتها القياسية التي سجلتها هذا الشهر، حيث يتقرب المتداولون بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي. رغم تسجيل المعدن الثمين للعديد من المكاسب التي استمرت أياما متتالية؛ مستفيدا من توقعات تقليص معدلات الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، إلا أن أرقام التضخم الأمريكية قد تثير بعض التقلبات. من المحتمل أن يؤثر المؤشر على اتجاه السياسة النقدية للفيدرالي، وقد يؤثر أيضا على جاذبية الذهب وشهية المستثمرين على المخاطر.
من المتوقع أن يؤدي تقرير مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) مرتفع عن التوقعات إلى إعادة النظر في توقعات خفض معدلات الفائدة لهذا العام من قبل الفيدرالي الأمريكي والمستثمرين. قد تؤثر ارتفاعات في عوائد سندات الخزانة وقيمة الدولار على أسعار المعدن الثمين. وفي المقابل، قد تساعد قراءات أقل من المتوقع لمؤشر أسعار المستهلكين في دفع أسعار الذهب إلى مستويات قياسية جديدة، مع احتمال زيادة توقعات خفض معدلات الفائدة.
في الوقت نفسه، قد يواصل الذهب الاستفادة على المدى الطويل من مشتريات البنوك المركزية ومخاوف المستثمرين بشأن النمو الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية المستمرة.
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