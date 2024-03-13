"سافر الآن وادفع بالتقسيط "مُبادرة تعاون بين بنك الإمارات دبي الوطني السعودية وطيران الإمارات

(MENAFN
- Weber Shandwick)
الرياض, المملكة العربية السعودية - 11 مارس، 2024: وقع بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، اتفاقية تعاون مع طيران الإمارات لإطلاق خدمة "سافر الآن وادفع بالتقسيط" توفر للعملاء خدمة دفع قيمة التذاكر بالتقسيط
فورا عند الدفع على الموقع الإلكتروني لطيران الإمارات بفائدة %0.
وأُقيم حفل إطلاق المبادرة والتوقيع الرسمي في المقر الرئيسي لبنك الإمارات دبي الوطني في العاصمة السعودية الرياض، بحضور كبار المسؤولين التنفيذيين من الجانبين، حيث تنص الاتفاقية على التزام الطرفين بتمكين تجارب الحجز والدفع المرن، بما يمكن العملاء من إجراء حجوزات الطيران مباشرة عبر الموقع الإلكتروني لطيران الإمارات وتعزيز تجربة السفر.
وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني في المملكة العربية السعودية، ناصر يوسف: "بصفتنا المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، فقد استند نجاحنا في بنك الإمارات دبي الوطني على أساس الشراكة المبتكرة، حيث نسعى إلى إعادة تعريف التجارب المصرفية والمدفوعات لعملائنا، ولهذا يسعدنا أن نتعاون مع طيران الإمارات لريادة طريقة سفر جديدة وبأسعار معقولة وسهلة الوصول؛ فمن خلال الاستفادة من خبراتنا وحلولنا الرائدة لإطلاق ميزة الدفع بالتقسيط الجديدة، فإننا نهدف إلى تمكين المزيد من العملاء في السعودية من رؤية وتجربة العالم بمزيد من السهولة وراحة البال".
ومن جهته، قال نائب رئيس العمليات التجارية لطيران الإمارات في المملكة العربية السعودية، جبر العزيبي: "نفخر في طيران الإمارات بتقديم المزيد من الخيارات والمرونة والدعم لمحبي السفر أثناء توجههم لاكتشاف العالم، حيث تؤكد شراكتنا مع بنك الإمارات دبي الوطني التزامنا بتمكين العملاء من جعل السفر في متناول الجميع وبأسعار معقولة، من خلال السفر والدفع عبر أقساط شهرية”.
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