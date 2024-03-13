للسنة الثانية على التوالي Bentley Motors أكثر مصنِّع سيارات في بريطانيا يحظى بالتقدير

(MENAFN
- Performance Communications)
الشرق الأوسط، 13 مارس 2024 – تم اليوم اختيار Bentley Motors كأكثر مصنِّع سيارات يحظى بالتقدير في بريطانيا وفقاً للاستبيان الأطول مدّة في المملكة المتحدة حول سمعة الشركات، وذلك بعد أن جرى التصويت على هذا من قِبَل المسؤولين التنفيذيين ضمن هذا المجال. وهذه السنة هي المرّة الثالثة خلال السنوات الخمس الماضية التي تحتلّ فيها Bentley المركز الأول، الأمر الذي يعكس مستوى المجموعة الاستثنائية من سيارات العلامة التجارية الفاخرة، ونجاح أعمالها واستراتيجيتها Beyond100 التي تتطلّع من خلالها إلى المستقبل.
يعود تاريخ دراسة Britain’s Most Admired Companies Study السنوية حول أكثر الشركات التي تحظى بالتقدير في المملكة المتحدة إلى ما يزيد عن 30 سنة. ولقد كسبت Bentley المركز الأول في الدراسة المركَّزة التي شملت ما وصل عدده إلى 250 علامة تجارية بريطانية رائدة من 25 قطاعاً. وكان قد تم الطلب من المسؤولين التنفيذيين التصويت على 13 معياراً، وحلّت Bentley في المرتبة الأولى ضمن ثمانية من أصل 13 من هذه المواضيع.
بناءً عليه، جرى تقدير Bentley كرائدة ضمن قطاع السيارات في هذه الدراسة المثلى حول سمعة الشركات بواسطة النظراء، وذلك بعد تميُّزها في مجالات جودة المنتَجات والخدمات، جودة الإدارة، القوّة المالية، القدرة على الابتكار، الإمكانات طويلة الأمد، القيادة الملهِمة، القدرة على استقطاب المهارات والحفاظ عليها، والتنافسية.
من المهم الإشارة إلى أن هذا الأمر يشكّل تعبيراً إضافياً عن مضي Bentley المستمر بإرساء معايير جديدة للنجاح بفضل استراتيجيتها الرؤيوية Beyond100. وهذا الهدف الطموح يدفع Bentley نحو مستقبل يتميّز بالفخامة المستدامة، وذلك مع اقتراب العلامة التجارية البريطانية الأيقونية أكثر من هدفها الذي تسعى من خلاله لتوفير مجموعة كاملة من الطرازات الكهربائية ببطاريات بحلول سنة 2030.
الشركات البريطانية الأكثر تقديراً
تم إطلاق دراسة Britain’s Most Admired Companies Study بواسطة البروفسور مايك براون، الزميل في كلّية ليدز للأعمال ذات المكانة المرموقة. وهي تُعتبَر الاستبيان الوطني الأطول مدّة للآن حول سمعة المؤسَّسات، إذ تعود البيانات لسنة 1990.
وبالاعتماد على الإجابات التي تم الحصول عليها من ممثِّلين عند مستوى مجالس الإدارة، إضافة للمحلِّلين والمعلِّقين، فإن الدراسة تُعدّ بحثاً متخصِّصاً من النظراء حول سمعة المؤسَّسات، وفقاً لما يراه أقرب النقّاد للشركة – ألا وهم المنافسين وأصحاب التأثير المالي.
وتعمل شركة Echo Research المتخصِّصة بالسمعة وأبحاث السوق على إدارة هذه الدراسة، حيث تقوم بإجراء المقابَلات مع المشارِكين في المراكز العُليا عبر الإنترنت أو الهاتف.
MENAFN13032024003710014708ID1107971712
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.