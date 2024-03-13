OKX تحصل على موافقة مبدئية لترخيص مؤسسة الدفع الرئيسية (MPI) من سلطة النقد في سنغافورة

(MENAFN
- Edelman)
سنغافورة،13 مارس، 2024 --أعلنت OKX، الشركة الرائدة عالميًا في مجال تبادل العملات الرقمية وتكنولوجيا Web3، اليوم أن الشركة التابعة لها في سنغافورة، OKX SG Pte. Ltd، قد حصلت على موافقة مبدئية للحصول على ترخيص مؤسسة الدفع الرئيسية (MPI) من سلطة النقد في سنغافورة (MAS).
ويتيح هذا الإنجاز المهم لشركة OKX توفير إمكانية الدفع بالعملات الرقمية وخدمات تحويل الأموال عبر الحدود في سنغافورة بموجب قانون خدمات الدفع (PS Act) لعام 2019 ويمهد الطريق للشركة لبناء مجموعة محسنة من المنتجات والخدمات المصممة محليًا لمستخدميها.
وأصبحت منصة OKX متاحة حاليًا للمستخدمين في سنغافورة عبر الويب أو تطبيقات iOS أو Google Play.
من جانبه صرَّحت هونغ فانغ، رئيسة OKX، قائلةً: "في إطار بناء وتطوير التكنولوجيا عالميًا لتمكين المستقبل، فإننا نتشرف بإتاحة الفرص لنا لبناء التكنولوجيا محليًا. حيث تعد سنغافورة سوقًا ذات أولوية ونحن نستثمر هنا منذ فترة من الوقت. وتُعد الموافقة المبدئية لترخيص مؤسسة الدفع الرئيسية من سلطة النقد في سنغافورة ليست فقط تأكيدًا على التزامنا حتى الآن، ولكنها أيضًا بمثابة فرصة مثيرة لنا للاستمرار كمساهم مسؤول في منظومة العملات الرقمية في سنغافورة. ومن خلال الجمع بين مواردنا العالمية ومعرفتنا وخبرتنا المحلية، نعتزم أن نكون مشاركًا طويل الأمد يوفر الشفافية وإمكانية الوصول إلى عملائنا، مع الالتزام بأفضل الممارسات في كل من الصناعات المنظمة والقائمة على الابتكار."
من جانبه صرًّح "موريسيو بيوجلمانز"، رئيس قسم الشؤون القانونية في OKX، قائلاً: "يُعد الامتثال للوائح التنظيمية جانبًا أساسيًا من استراتيجية أعمال "التمويل المركزي" الخاصة بنا بينما نبني المنظومة محليًا، ونحن ندعم الإطار الرائد عالميًا لسلطة النقد في سنغافورة، والذي يهدف إلى حماية المستهلكين من خلال الحفاظ على سلامة السوق وأمنه. ونحن نتطلع إلى خدمة المستخدمين في سنغافورة بينما نكون مشاركًا مسؤولاً ومتحمسًا في صناعة العملات الرقمية المتنامية في البلاد."
وتماشيًا مع التزامها بالشفافية، كانت OKX من بين أولى الشركات في مجال العملات الرقمية التي تنشر شهريًا تقرير إثبات الاحتياطيات للتحقق من دعمها الكامل لأموال المستخدمين الموجودة على المنصة. وباستخدام أدوات التحقق مفتوحة المصدر، يمكن للمستخدمين التأكد بشكل مستقل من أن أصولهم مدعومة باحتياطيات OKX. ومنذ بداية إطلاق تقارير إثبات الاحتياطيات في أواخر عام 2022، نشرت OKX عدد 16 تقريرًا شهريًا متتاليًا في إطار تحفيز الصناعة لاعتماد معايير إعداد التقارير الجديدة والمحسنة.
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