"علي وأولاده" تحقق أداءً لافتًا في حفل توزيع جوائز وكلاء" Audi الشرق الأوسط" 2023

(MENAFN
- Houbara Communicatons)
الإمارات العربية المتحدة، 13 مارس 2024 – حصدت شركة علي وأولاده، الوكيل الرسمي لسيارات Audi في أبوظبي والعين، سبع جوائز متنوعة خلال حفل توزيع جوائز "وكيل2023 Audi "الذي أقيم الأسبوع الماضي في متحف المستقبل، معززةً مكانتها الرائدة في التميز بين وكلاء العلامة التجارية في المنطقة.
وتتويجًا لأداء الشركة المتميز في عام 2023، حصل فريق Audi علي وأولاده على جوائز متنوعة في مختلف التخصصات، بما في ذلك "أفضل فريق لخدمات ما بعد البيع في العام" تأكيدًا على التزامهم الدائم بتقديم خدمة عملاء استثنائية؛ وجائزة "الفريق الفني للعام" تقديراً لخبراتهم ومهارتهم الفنية العالية، كما فاز الفريق- للعام الثاني على التوالي- بجائزة "أفضل فريق مبيعات السيارات المستعملة لهذا العام". فضلاً عن ذلك، حصل فريق التسويق التابع للوكالة على "جائزة أفضل أداء تسويقي"؛ وجائزة الوصيف المتميز لـ "أفضل فريق تسويق لهذا العام". كما حصل أيضًا فريق المبيعات على المركز الثاني في فئة "أفضل فريق مبيعات لهذا العام". ونتيجةً لهذه الجهود، حازت الوكالة على المركز الثاني في فئة جائزة "أفضل وكيل Audi لعام 2023"، مما عزز مكانتها كواحدة من أفضل الشركات أداءً ضمن وكلاء العلامة التجارية على مستوى المنطقة.
بهذه المناسبة عبر سكوت شيرز، مدير عام Audi أبوظبي عن سعادته بأداء الشركة المتميز لعام 2023، مؤكدًا أن هذا النجاح هو نتيجة لمسيرة من الإنجازات المتتالية التي حققتها الشركة على مدار السنوات الماضية. وأوضح شيرز أن هذه الجوائز تعد دليلاً على العمل الدؤوب والجهود الكبيرة التي بذلها الفريق في تقديم خدمة استثنائية والتزام تام برضا وراحة العملاء. وأضاف: "نتطلع في Audi علي وأولاده إلى المستقبل ونؤكد على التزامنا الدائم بتقديم تجارب استثنائية للعملاء تتجاوز توقعاتهم، مما يمهد الطريق أمام تحقيق المزيد من النمو والنجاحات في عام 2024" .
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