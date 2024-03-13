مجموعة BMW الشرق الأوسط تعلن عن إجراء تغييرات في إدارتها العليا

(MENAFN
- Gambit Communications HQ) دبي، الإمارات العربية المتحدة – 13 مارس 2024: أعلنت مجموعة BMW الشرق الأوسط عن إجراء تغييرات مهمة في قيادتها ستدخل حيّز التنفيذ اعتباراً من 1 أبريل 2024. فقد عيّنت المجموعة كريم كريستيان هاريريان في منصب المدير الإداري للمجموعة، وهو سيخلف الدكتور حامد حقباروار الذي سيغادر مجموعة BMW بطلب منه بعد 18 عاماً من العمل في الشركة وشغله منصب المدير الإداري لمجموعة BMW الشرق الأوسط منذ عام 2018.
ويتمتع كريم كريستيان هاريريان بخبرة واسعة في قطاع السيارات حيث عمل حصرياً مع علامة BMW التجارية. فقد انطلق في مسيرته المهنية كمدير تنفيذي للمبيعات عام 1991 وشغل مناصب مختلفة على مستوى العالم أهمها قيادة المبيعات الإقليمية لسيارات BMW في أسواق عدة قبل أن يصبح الرئيس التنفيذي لمجموعة BMW اليونان عام 2015.
وحقق هاريريان إنجازات لافتة بصفته رئيساً تنفيذياً ومديراً إدارياً لمجموعة BMW بولندا منذ عام 2020، وأبرزها تعزيز نموّ العلامة التجارية في مختلف فئات السيارات ولا سيماGKL الفئة السابعة وطرازات M عالية الأداء، ورفع مبيعات مجموعة BMW بولندا تحت قيادته من 17 ألف سيارة عام 2020 إلى 24 ألفاً عام 2022.
وسيواصل كريم كريستيان هاريريان شغل منصبه الحالي حتى 1 أبريل 2024، حيث سيتولى اعتباراً من هذا التاريخ مهام المدير الإداري لمجموعة BMW الشرق الأوسط.
وقال جان فيليب باران، النائب الأول لرئيس المبيعات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا في مجموعة BMW: "يسعدني الترحيب بكريم كريستيان في منصبه الجديد، وأنا على قناعة تامة بأننا سنواصل تحقيق مزيد من النجاحات لمجموعة BMW في المنطقة بفضل مبادئنا المشتركة وثقتنا والتزامنا. إنّ كريم كريستيان واسع الاطلاع على قطاع السيارات وستسهم خبرته القيّمة التي اكتسبها في أسواق متعددة في ترسيخ نجاحه في منصبه الجديد."
ويعدّ الدكتور حقباروار من أبرز أركان الشركة حيث تولّى توجيه الأعمال والمبيعات في 13 سوقاً في الشرق الأوسط. وقد انضم إلى مجموعة BMW عام 2006 وشغل منذ ذلك الحين مناصب بارزة عدة في منطقة الشرق الأوسط وألمانيا والهند توّجت بتولّيه منصب منصبه المدير الإداري لمجموعة BMW الشرق الأوسط منذ عام 2018، وقد حقّق خلال مسيرته المهنية نتائج استثنائية حيث أسهم في إحداث نقلة نوعية في قطاع التنقل.
وشهدت مجموعة BMW الشرق الأوسط تحت قيادة حقباروار أنجح مرحلة في تاريخها، حيث تكتسب الإنجازات التي تحققت في المنطقة أهمية كبرى بالنسبة إلى مجموعة BMW ككلّ. فقد كان للنهج الذي تبنّاه في معالجة التحديات التي واجهتها الشركة، ولاسيما أثناء جائحة كورونا، دور مهمّ في الحفاظ على أدائها. كما حدّد حقباروار وفريقه التوجّه الاستراتيجي لتحوّل مجموعة BMW نحو التنقل المستدام في المنطقة، بالإضافة الى المسؤولية المؤسسية والاجتماعية فالمنطقة. كما تمكّن بفضل نهجه التطلّعي وخبرته المعمّقة من توسيع حضور مجموعة BMW في قطاع الرياضات الإلكترونية وتقنيات البلوك تشين في المنطقة، مما عكس التزام الشركة بالابتكار ومواكبة أحدث التوجّهات.
وأضاف باران قائلاً: "مع انطلاق فصل جديد في مسيرتنا، نودّع زميلنا الدكتور حامد حقباروار الذي يحظى باحترام فائق، والذي قدّم منذ انضمامه إلى مجموعة BMW عام 2006 إسهامات لافتة في كافة جوانب العمل، وكان لالتزامه الدائم بالنمو المستدام والابتكار أثر لافت على الشركة. وأتوجّه بهذه المناسبة بتحية شكر وتقدير إلى الدكتور حامد على خدمته المتميزة وتفانيه، وعلى البصمة التي تركها في شركتنا، ونتمنى له كل النجاح في مشاريعه المستقبلية."
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