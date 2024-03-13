سوق السفر العربي 2024 يسلط الضوء على الاستدامة والابتكار في قطاع الطيران

(MENAFN
- Shamalcomms)
دبي، الإمارات العربية المتحدة، 13 مارس 2024: سيستضيف معرض سوق السفر العربي 2024 الذي يقام في الفترة من 6 إلى 9 مايو في مركز دبي التجاري العالمي، نخبة من أبرز شركات الطيران العالمية ومصنعي الطائرات لمناقشة أحدث الابتكارات والحلول في الصناعة، حيث سيسلط المعرض الضوء بشكل رئيسي على الاستدامة ودور الشركات الناشئة والمبتكرين في نقل صناعة الطيران إلى العصر التالي.
سيتم انعقاد الدورة الحادية والثلاثين من معرض سوق السفر العربي تحت شعار "تمكين الابتكار: تحول السفر من خلال ريادة الأعمال"، ودعم الشركات الناشئة والمبتكرين الذين يقدمون مساهمة كبيرة في قطاع السفر والسياحة، وتماشياً مع هذا التركيز على الابتكار، فقد عقد سوق السفر العربي شراكة استراتيجية مع أفييشن إكس لاب و برنامج انطلاق، اللذان لديهما مهمة مشتركة تتمثل في إحداث ثورة في صناعة السفر من خلال توفير منصة مثالية للشركات الناشئة والمبتكرين.
تأسست "أفييشن إكس لاب" في عام 2017، وهي حاضنة متخصصة في مجال الطيران تجمع بين قادة الطيران العالميين، طيران الإمارات، ومجموعة تاليس، وكولينز إيروسبيس، وجي إي أيروسبيس، وإيرباص، بهدف إعادة تشكيل مستقبل قطاع الطيران من خلال أفكار مبتكرة ومستدامة، كما تشتمل برامج انطلاق على مختبر انطلاق للأفكار وحاضنة انطلاق ومسرع انطلاق، التي تدعم الشركات الناشئة وتعزز تطوير أفكار جديدة لمواجهة التحديات في قطاعات السفر والطيران والسياحة.
وبهذه المناسبة قالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط:
"سيعرض سوق السفر العربي 2024 رواد الأعمال في مجالات الطيران والإقامة والضيافة ومناطق الجذب السياحي، من بين العديد من المجالات الأخرى، ويستكشف كيف ستتطور الاتجاهات المستدامة المبتكرة، ويحدد استراتيجيات النمو داخل القطاعات الرئيسية، لذا قمنا بعقد شراكة استراتيجية مع أفييشن إكس لاب وبرنامج انطلاق لتعزيز تركيزنا على ريادة الأعمال".
وأضافت كورتيس قائلة: "ستتاح لزوار سوق السفر العربي 2024 الفرصة للبقاء على اطلاع بأحدث التطورات من شركات الطيران وشركات الطيران الأكثر نفوذاً في العالم خلال برنامجنا لجلسات صناعة الطيران، والتي ستستكشف الموضوعات الرئيسية للقطاع، بما في ذلك التكنولوجيا والابتكار والاستدامة".
وفقًا لوكالة الطاقة الدولية، فقد كانت صناعة الطيران مسؤولة عن 2% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية المرتبطة بالطاقة في عام 2022، مما ساهم بشكل كبير في تقليل البصمة الكربونية العالمية، حيث برز وقود الطيران المستدام كواحد من أكثر الحلول فعالية لتخفيف الانبعاثات الناجمة عن وقود الطيران، ويقدر الاتحاد الدولي للنقل الجوي أن وقود الطيران المستدام يمكن أن يساهم بحوالي 65% في خفض الانبعاثات التي يحتاجها الطيران للوصول إلى صافي الصفر بحلول عام 2050.
وأردفت كورتيس حديثها قائلة: "في ظل المخاوف المتزايدة بشأن تغير المناخ ومساهمة صناعة الطيران في انبعاثات الغازات الدفيئة، فقد أصبح تبني البدائل المستدامة أكثر أهمية من أي وقت مضى، حيث يوفر سوق السفر العربي منصة مثالية لقطاع الطيران العالمي لتبادل أحدث الأفكار وتحديثات الصناعة حول المبادرات البيئية، بما في ذلك معرض الشارقة للطيران تماشياً مع التزامنا الراسخ بالاستدامة في قطاع السفر والسياحة".
وتشمل قائمة شركات الطيران المشاركة في معرض هذا العام كلاً من: طيران الإمارات، وفلاي دبي، والخطوط الجوية السعودية، وطيران ناس، والخطوط الجوية القطرية، ومصر للطيران، التي ستظهر لأول مرة في معرض سوق السفر العربي 2024. بالإضافة إلى ذلك، سيكون لشركتي الطائرات الخاصة ماي فير جيتس جروب و إير تشارتر سيرفس حضور في المعرض، حيث أصبحت طيران الإمارات أول شركة طيران تشغل رحلة تجريبية لطائرة إيرباص A380 تعمل بوقود القوات الجوية السودانية بنسبة 100% وتمتلك واحداً من أحدث الأساطيل في الصناعة، حيث تستثمر في طائرات أكثر كفاءة من الناحية البيئية.
وبهذه المناسبة قال عدنان كاظم، نائب رئيس طيران الإمارات والرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في طيران الإمارات: "تركز طيران الإمارات هذا العام في معرض سوق السفر العربي على الاستدامة، مع التركيز بشكل أكبر على التعليم والتفاعل والمشاركة الفعالة لزوار جناحنا".
وأضاف كاظم قائلاً: "باعتبارنا شركة طيران، فنحن ملتزمون بالحد من انبعاثات الكربون وسنعرض المبادرات التي قمنا بتنفيذها بالفعل، مثل دمج المواد المستدامة على متن الطائرة، حيث سيتمكن زوار معرض سوق السفر العربي 2024 من رؤية مدى تبني طيران الإمارات لنظام الاستدامة البيئي".
يُعقد برنامج مؤتمر سوق السفر العربي على مدار أربعة أيام ويتضمن عروضًا تقديمية من قبل قادة السفر والسياحة العالميين، كما سيتم أيضًا تسليط الضوء على الابتكار في قطاع الطيران في يوم 7 مايو عندما يجتمع نخبة من أبرز قادة الصناعة من سيريوم وطيران الرياض والاتحاد الدولي للنقل الجوي على المسرح العالمي لحضور جلسة بعنوان "التطلع نحو السماء من أجل الابتكار: كيف يتغير قطاع الطيران".
سينعقد معرض سوق السفر العربي 2024 بالاشتراك مع مركز دبي التجاري العالمي وشركاؤه الاستراتيجيون مثل: دبي للسياحة كشريك الوجهة، وطيران الإمارات بصفتها شريك الطيران الرسمي، وفنادق ومنتجعات آي إتش جي بصفتها الشريك الفندقي الرسمي، وشركة الريس للسفريات بصفتها الشريك الرسمي لشركة إدارة الوجهات السياحية.
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