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شرطة رأس الخيمة تضبط 9 مركبات استعرض سائقوها خلال المنخفض الجوي

3/13/2024 7:19:02 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

خلال وقت قياسي تمكن رجال إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة بالتعاون مع إدارة الخدمات العامة، وإدارة ميناء العرب من ضبط 9 مركبات استعرض سائقوها بها بحركات خطيرة في منطقتي مزرع البرية، وفي مشروع ميناء العرب وتم توقيع العقوبات اللازمة عليهم وفقا لقرار المجلس التنفيذي رقم 2 لسنة 2024.

وأشار العقيد الدكتور محمد البحار مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة أنه تم ضبط 6 مركبات مارس سائقوها الاستعراض بها في منطقة مزرع أثناء المنخفض الجوي الأخير بعد انتشار مقطع فيديو بذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى ضبط 3 مركبات مماثلة في ميناء العرب.

وأضاف أنه تم على الفور تشكيل فريق بحث وتحري من الأقسام المختصة بالإدارة بالتنسيق مع دائرة الخدمات العامة ، وإدارة مشروع ميناء العرب ونجح الفريق في تحديد المركبات المشاركة في الاستعراض وهويات سائقيها وتم حجزها وتطبيق المادة رقم 1 من قانون المرور الاتحادي التي تنص على " قيادة مركبة تعرض حياته أو حياة الآخرين وسلامتهم للخطر " بفرض غرامة 2000 درهم وحجز المركبة 60 يوما وتسجيل 23 نقطة سوداء بحق السائق إلى جانب تطبيق المادة رقم 9 من قرار المجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة رقم 2 لسنة 2024 التي تنص على " الاستعراض بالأماكن الرملية أو الساحلية أو السياحية بصورة تعرض حياة الآخرين وأموالهم للخطر " بحجز المركبة 120 يوما " متضمنة حجز القانون الاتحادي " وفرض غرامة 10 آلاف درهم القيمة المالية لفك حجز المركبة والتي تدفع بعد انتهاء فترة الحجز المذكورة .

وأكد مدير إدارة المرور والدوريات أن شرطة رأس الخيمة ستكون بالمرصاد لكل من تسول له نفسه العبث بأمن وسلامة مستخدمي الطرق وأفراد المجتمع على وجه العموم مع توقيع العقوبات بحقهم المنصوص عليها بالقانون ، داعيا الجمهور إلى التقيد الكامل بالأنظمة والقوانين المرورية والابتعاد عن كل ما يوقعهم تحت طائلة المسؤولية القانونية وما يترتب عليها من عقوبات يتم فرضها تجاههم .


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