كلاسيكو محتمل بين ريال مدريد وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا

تأهلت العديد من الفرق إلى ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، وعلى رأسها الغائبون منذ فترة مثل برشلونة وأرسنال، إلى جانب حامل اللقب مانشستر سيتي والأكثر تتويجًا بالبطولة ريال مدريد، بخلاف بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان.

ولم يعد يتبقى سوى مباراتي إنتر ميلان وأتلتيكو مدريد، ودورتموند وآيندهوفن، لحسم آخر فريقين متأهلين.

وتقام قرعة دوري أبطال أوروبا الجمعة المقبل في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بمدينة نيون السويسرية، كما أنه بالإضافة إلى مواجهات ربع النهائي، سيحدد المسار حتى المباراة النهائية في ويمبلي، 1 يونيو المقبل.

وبحسب صحيفة "إل موندو ديبورتيفو" الإسبانية، لن تكون هناك أي قيود في القرعة، بمعنى إنه من الوارد أن تكون هناك مواجهة بين فرقتين من نفس البلد، أو أي فريقين كانا معًا في دور المجموعات.

وتقام مباريات الدور ربع النهائي يومي 9-10 و16-17 أبريل المقبل، بينما ستلعب مواجهات نصف النهائي يومي 30 أبريل و1 مايو و7و8 مايو المقبلين.

وأشارت الصحيفة، إلى أن هناك مواجهة كلاسيكية محتملة بين برشلونة ريال مدريد للمرة الأولى في دوري أبطال أوروبا، منذ مباراة نصف نهائي موسم 2011/2010، التي شهدت تأهل برشلونة لنهائي ويمبلي الشهير ضد مانشستر يونايتد.

وتستكمل مساء اليوم الأربعاء، مواجهات دور الـ 16 بلقائي أتلتيكو مدريد وإنتر ميلان، وبوروسيا دورتموند وآيندهوفن، وكان إنتر فاز ذهابًا على ملعبه بهدف دون رد، بينما تعادل دورتموند في هولندا بهدف لمثله.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز