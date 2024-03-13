الهلال الأحمر الإماراتي يدشن مشروع توزيع المير الرمضاني بالمكلا في حضرموت

دشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك“مشروع رمضان” الذي يستهدف توزيع المير الرمضاني على مرضى السرطان والثلاسيميا والفشل الكلوي بمدينة المكلا إضافة إلى الأسر الأشد احتياجًا بمحافظة حضرموت بالجمهورية اليمنية بهدف إدخال الفرحة والسرور إلى قلوبهم خلال الشهر المبارك.

تضمن المير الرمضاني الذي تم توزيعه 1122 سلة غذائية من السلع الغذائية التموينية الضرورية استفاد منها 5 آلاف و610 أفراد من الأسر المستهدفة.

وقال سعادة حميد راشد الشامسي مستشار التنمية والتعاون الدولي ممثل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في تصريحات له إن هذا المشروع يأتي ضمن الجهود الإنسانية والتنموية التي تقوم بها دولة الإمارات لتحسين الحياة ورفع المعاناة عن الأشقاء اليمنيين وتلبية احتياجاتهم خلال شهر رمضان المبارك وتعزيز مجالات الأمن الغذائي، في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها بلادهم .. مشيراً إلى أن هذه المساعدات تسهم في سد الفجوة الغذائية وتلبية احتياجات المستفيدين منها.

من جانبه أشاد أحمد باظروس، مدير عام مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بساحل حضرموت خلال عملية التوزيع بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة وما تقدمه من مساعدات في مختلف المجالات خاصة ما يمس منها حياة الناس المعيشية منوها في هذا الشأن بجهود ودعم هيئة الهلال الأحمر الإماراتي للمرضى والأسر الأشد احتياجًا بمحافظة حضرموت.

جدير بالذكر أن“مشروع رمضان” يعد جزءًا من سلسلة المشاريع والبرامج الإنسانية التي يقدمها الهلال الأحمر الإماراتي في اليمن في إطار الاستجابة الشاملة لمتطلبات الأشقاء اليمنيين في مختلف المجالات الإنسانية والتنموية.





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