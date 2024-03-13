المعتقل يوسف نزال من جنين يدخل عامه الـ22 في الأسر

(MENAFN
- Palestine News Network )
جنين/PNN-
دخل المعتقل يوسف عبد الرحمن عبد الله نزال من بلدة قباطية جنوب جنين، اليوم
الأربعاء، عامه الـ22
في سجون الاحتلال الاسرائيلي.
وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور للوكالة الرسمية، أن المعتقل نزال معتقل منذ العام 2003، وحكمت عليه سلطات الاحتلال بالسجن المؤبد مدى الحياة.
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