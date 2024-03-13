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المعتقل يوسف نزال من جنين يدخل عامه الـ22 في الأسر

3/13/2024 7:09:09 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين/PNN-
دخل المعتقل يوسف عبد الرحمن عبد الله نزال من بلدة قباطية جنوب جنين، اليوم
الأربعاء، عامه الـ22
في سجون الاحتلال الاسرائيلي.

وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور للوكالة الرسمية، أن المعتقل نزال معتقل منذ العام 2003، وحكمت عليه سلطات الاحتلال بالسجن المؤبد مدى الحياة.

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