الاحتلال ينصب حاجزين عسكريين في بلدتي سلوان وأم طوبا في القدس

الاحتلال ينصب حاجزين عسكريين في بلدتي سلوان وأم طوبا في القدس
التاريخ
3/13/2024 7:09:08 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس المحتلة/PNN- نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حاجزين عسكريين في بلدتي سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، وأم طوبا جنوب القدس المحتلة.
وأفاد شهود عيان، بأن جنود الاحتلال أوقفوا مركبات المواطنين، ودققوا في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب بأزمة خانقة.
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