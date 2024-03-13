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الاحتلال ينصب حاجزين عسكريين في بلدتي سلوان وأم طوبا في القدس

3/13/2024 7:09:08 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس المحتلة/PNN- نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حاجزين عسكريين في بلدتي سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، وأم طوبا جنوب القدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان، بأن جنود الاحتلال أوقفوا مركبات المواطنين، ودققوا في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب بأزمة خانقة.

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