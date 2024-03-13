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لبنان يتقدم بشكوى ضد إسرائيل في مجلس الأمن

3/13/2024 7:09:08 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيروت/PNN- أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، اليوم الأربعاء، أن الوزير عبد الله بو حبيب، اوعز بتقديم شكوى أمام مجلس الامن الدولي، عقب سلسلة اعتداءات إسرائيلية تعتبر الأعنف، في الشهر الجاري، واستهدفت المدنيين في مناطق سكنية في محيط مدينة بعلبك وقرى مجاورة، ما أدى الى سقوط ضحايا وجرحى من المدنيين والآمنين العزل.

وقالت الخارجية اللبنانية في بيان صحفي، إن الأمر الذي يدعو إلى المزيد من القلق، هو أن يأتي هذا التصعيد في مناطق بعيدة عن الحدود الجنوبية اللبنانية، ما يدل على رغبة اسرائيل بتوسيع الصراع وجر المنطقة بأكملها الى حرب قد تبدأ شرارتها من هكذا اعمال عدوانية، وتتحول الى حرب إقليمية تسعى وراءها الحكومة الاسرائيلية كحبل نجاة للخروج من مأزقها الداخلي".

ودعت المجتمع الدولي، للضغط على اسرائيل لوقف اعتداءاتها المستمرة بوتيرة تصاعدية، وطالبت مجددا بضرورة ادانة أعضاء مجلس الأمن مجتمعين الاعتداءات الإسرائيلية ضد لبنان، والعمل على تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 (2006) بالكامل من أجل الوصول إلى استقرار دائم على حدود لبنان الجنوبية.

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