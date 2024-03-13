لبنان يتقدم بشكوى ضد إسرائيل في مجلس الأمن

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيروت/PNN- أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، اليوم الأربعاء، أن الوزير عبد الله بو حبيب، اوعز بتقديم شكوى أمام مجلس الامن الدولي، عقب سلسلة اعتداءات إسرائيلية تعتبر الأعنف، في الشهر الجاري، واستهدفت المدنيين في مناطق سكنية في محيط مدينة بعلبك وقرى مجاورة، ما أدى الى سقوط ضحايا وجرحى من المدنيين والآمنين العزل.
وقالت الخارجية اللبنانية في بيان صحفي، إن الأمر الذي يدعو إلى المزيد من القلق، هو أن يأتي هذا التصعيد في مناطق بعيدة عن الحدود الجنوبية اللبنانية، ما يدل على رغبة اسرائيل بتوسيع الصراع وجر المنطقة بأكملها الى حرب قد تبدأ شرارتها من هكذا اعمال عدوانية، وتتحول الى حرب إقليمية تسعى وراءها الحكومة الاسرائيلية كحبل نجاة للخروج من مأزقها الداخلي".
ودعت المجتمع الدولي، للضغط على اسرائيل لوقف اعتداءاتها المستمرة بوتيرة تصاعدية، وطالبت مجددا بضرورة ادانة أعضاء مجلس الأمن مجتمعين الاعتداءات الإسرائيلية ضد لبنان، والعمل على تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 (2006) بالكامل من أجل الوصول إلى استقرار دائم على حدود لبنان الجنوبية.
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