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انتشال جثامين 6 شهداء من عائلة واحدة في دير البلح

3/13/2024 7:08:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمه انتشلت جثامين 6 شهداء و9 مصابين من عائلة الأطرش من تحت أنقاض منزلهم المدمر في دير البلح.

وأفاد مراسل الجزيرة مسبقاً باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي وسط مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

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