انتشال جثامين 6 شهداء من عائلة واحدة في دير البلح

انتشال جثامين 6 شهداء من عائلة واحدة في دير البلح
التاريخ
3/13/2024 7:08:10 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمه انتشلت جثامين 6 شهداء و9 مصابين من عائلة الأطرش من تحت أنقاض منزلهم المدمر في دير البلح.
وأفاد مراسل الجزيرة مسبقاً باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي وسط مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
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