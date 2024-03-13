الخارجية الصينية تعلق على تصريحات بوتين بشأن الأسلحة النووية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال متحدث الخارجية الصينية وانغ ون بين، تعليقا على كلمات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الأسلحة النووية، إن الصين "تدعو دائما إلى التزام القوى النووية بمفهوم الأمن المشترك".

جاء ذلك وفقا لما صرح به وانغ ون بين في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، تعليقا على ما قاله الرئيس بوتين بشأن مبادئ استخدام روسيا المحتمل لأسلحتها النووية، حيث قال: "لست على دراية بالتصريحات ذات الصلة من الجانب الروسي، لكنني أود أن اشير إلى أنه في يناير 2022، أصدرت القوى النووية الخمس بيانا بشأن منع الحرب النووية، مؤكدة على أنه لا يمكن كسب حرب نووية. ويجب الانتباه إلى تأكيد الجانب الروسي على هذا المبدأ مرارا وتكرارا".

وأشار متحدث الخارجية الصينية إلى أن الصين تدعو دائما إلى أن "تلتزم جميع الدول التي تمتلك أسلحة نووية بمفهوم الأمن المشترك، وأن تحافظ على التوازن والاستقرار الاستراتيجي العالمي". وأضاف أنه في الوضع الراهن، "يجب على جميع الأطراف اتخاذ إجراءات حقيقية للتشجيع بشكل مشترك على وقف التصعيد".