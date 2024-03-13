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البلقاء التطبيقية توقف اقتطاعات الموظفين عن شهر أذار

3/13/2024 7:08:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قرر رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الاستاذ الدكتور احمد فخري العجلوني، وقف الاقتطاعات على رواتب العاملين في الجامعة من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية المترتبة عليهم للجامعة عن شهر آذار الحالي.

وقال الدكتور العجلوني في بيان اليوم الأربعاء ، إن وقف الاقتطاعات عن شهر اذار يشمل اقتطاعات نادي العاملين، مستردات الرواتب، ومستردات التأمين الصحي، اشتراكات صندوق الإسكان، والقرض الحسن، واقتطاعات الرسوم الدراسية لابناء العاملين.

وأضاف الدكتور العجلوني ان هذا القرار يستفيد منه ٢٨٢٥ من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية؛ لتخفيف الأعباء المالية المترتبة على العاملين في الجامعة خلال الشهر المبارك.


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