بيسكوف يعلق على تصريحات باشينيان حول احتمال الخروج من معاهدة الأمن الجماعي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن موسكو استمعت إلى تصريحات رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان حول إمكانية انسحاب أرمينيا من منظمة معاهدة الأمن الجماعي.



ويرى ممثل الكرملين، أنه سيتوجب القيام بقدر كبير من العمل، وهناك حاجة إلى اتصالات لتوضيح الوضع.

وفي وقت سابق، قال باشينيان إن أرمينيا ستنسحب من منظمة معاهدة الأمن الجماعي إذا لم ترد المنظمة على الأسئلة التي طرحتها سلطات يريفان بشأن الأراضي السيادية لبلاده.

RT