بيسكوف يعلق على تصريحات باشينيان حول احتمال الخروج من معاهدة الأمن الجماعي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن موسكو استمعت إلى تصريحات رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان حول إمكانية انسحاب أرمينيا من منظمة معاهدة الأمن الجماعي.
ويرى ممثل الكرملين، أنه سيتوجب القيام بقدر كبير من العمل، وهناك حاجة إلى اتصالات لتوضيح الوضع.
وفي وقت سابق، قال باشينيان إن أرمينيا ستنسحب من منظمة معاهدة الأمن الجماعي إذا لم ترد المنظمة على الأسئلة التي طرحتها سلطات يريفان بشأن الأراضي السيادية لبلاده.
RT
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