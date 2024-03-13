Wednesday, 13 March 2024 03:29 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 31272

3/13/2024 7:08:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 31 ألفا و272 شهيدا، إضافة إلى 73 ألفا و24 مصابا.


وأضافت وزارة الصحة أن الاحتلال ارتكب 10 مجازر في القطاع خلال الساعات الـ24 الأخيرة، راح ضحيتها 88 شهيدا و135 مصابا.


MENAFN13032024000208011052ID1107971553

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث