ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 31272

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 31272
التاريخ
3/13/2024 7:08:09 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 31 ألفا و272 شهيدا، إضافة إلى 73 ألفا و24 مصابا.
وأضافت وزارة الصحة أن الاحتلال ارتكب 10 مجازر في القطاع خلال الساعات الـ24 الأخيرة، راح ضحيتها 88 شهيدا و135 مصابا.
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