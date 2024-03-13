سهر الصايغ: كواليس 'المداح' كانت مرعبة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تحدثت الفنانة المصرية "سهر الصايغ"، عن كواليس المسلسل الرمضاني الذي تشارك فيه هذا الموسم، وهو الجزء الرابع من مسلسل "المداح" للنجم حمادة هلال.
وأشارت الصايغ في تصريحات لوسائل إعلام "إلى وجود أشياء غامضة كانت تظهر لهم أثناء تصوير العمل".
وأضافت أن "العمل كان ممتعاً مع النجم حمادة هلال"، قائلة :"رغم أنه لم يظهر لي شيء بشكل شخصي، ولكننا رأينا أشياء غامضة أثناء التصوير".
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