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سهر الصايغ: كواليس 'المداح' كانت مرعبة

3/13/2024 7:08:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تحدثت الفنانة المصرية "سهر الصايغ"، عن كواليس المسلسل الرمضاني الذي تشارك فيه هذا الموسم، وهو الجزء الرابع من مسلسل "المداح" للنجم حمادة هلال.
وأشارت الصايغ في تصريحات لوسائل إعلام "إلى وجود أشياء غامضة كانت تظهر لهم أثناء تصوير العمل".


وأضافت أن "العمل كان ممتعاً مع النجم حمادة هلال"، قائلة :"رغم أنه لم يظهر لي شيء بشكل شخصي، ولكننا رأينا أشياء غامضة أثناء التصوير".

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